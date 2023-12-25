Галактико. Сборная мира-2023 по версии UA-Футбол. Центральный полузащитник

До своего перехода в “Реал” Джуд Беллингем всегда играл под 22 номером. История, которую рассказывает тренер академии “Бирмингема” Майк Доддз уже приобрела полулегендарный характер.

12-летний Беллингем сказал Доддзу, что хотел бы быть десяткой. Тренер же ответил ему, что он будет номером 22.

“Он спросил меня что это значит, и я ответил: Ты можешь быть №4 (опорником) №8 (бокс ту бокс полузащитником) и №10 (атакующим хавбеком) – и делать это одновременно”. 4+8+10=22.

Так появился 22-й номер, который “Бирмингем” решил вывести из оборота, после трансфера Беллингема в Дортмунд, хотя он сыграл всего лишь один сезон за взрослую команду и покинул клуб в 17 лет. Но в “Бирмингеме” уже знали.

В Мадриде Беллингем выбрал пятый номер в честь Зинедина Зидана и за полгода уже забил больше голов, чем чемпион мира-1998 в свои самые результативные сезоны в Мадриде.

Как определить роль и позицию Беллингема на поле? Он настолько уникален, что его футбол находится выше привычных определений. Как пишет Рамон Беса в El País, “Беллингем – солист, который может быть целым оркестром”. “Тотальный галактико”, – утверждает Marca. Или просто – “подарок футболу”, как однажды сказал Карло Анчелотти.

В одном и том же матче Беллингем может быть лидером по количеству созданных моментов, обводок, передач в последнюю треть, по перехватам, отборам, выигранным дуэлям, и по километражу. И ко всему прочему, он еще забьет один-два гола.

Беллингем обладает удивительным свойством находить для себя пространство, когда ему это нужно, и притягивать к себе футболистов-соперников, когда это нужно команде.

Так свободная структура “Реала” позволила Мадриду раскрыть “Наполи”, и Беллингем промчался через свободную зону, чтобы забить классный гол.

Так Беллингем вовремя среагировал на отскок и шикарным ударом сравнял счет в матче с “Барселоной”. Он как будто знал, где нужно быть, и когда ударить.

А так Беллингем при угловом стянул на себя сразу трех защитников, и Васкес остался без опеки, чтобы забить победный гол в недавней игре с “Алавесом”.

И несколько таких примеров можно найти едва ли не в каждом матче “Реала” или сборной Англии.

В Дортмунде Беллингем провел три сезона, и в каждом из них это был разный футболист. Он действовал в глубине, он был бокс-ту-боксом, он играл ближе к воротам. Выбор “Боруссии” был правильным для юного английского футболиста, поскольку он сходу получил игровое время в хорошем чемпионате и в Лиге чемпионов. Однако Беллингем быстро перерос уровень “Боруссии”. В третьем сезоне он мог срываться на партнеров за неудачный пас и старался сделать все сам. Беллингем готов был сделать шаг вперед. И он выбрал “Реал” Мадрид, а не “Манчестер Сити”, поскольку по его словам, история и чистая любовь к футболу для него важнее денег.

Карло Анчелотти быстро нашел такую роль Беллингему, которая раскрывала бы лучшие его качества. Он показывает артистизм в работе с мячом, “въезжает в штрафную соперника как мотоцикл”, но и отрабатывает по максимуму без демонстрации какого-нибудь высокомерия.

Действительно, никто не ожидал, что 20-летний новичок, за которого хоть и заплатили больше ста миллионов, станет лидером такого клуба как “Реал” Мадрид.

И в этом еще одна особенность Беллингема. Его поведения вне поле образцовое, его называют джентльменом и “сэром Беллингемом”, он может сделать комплимент журналистам за их работу, он вежлив, умен и уважителен, он прислушивается к советам, хотя как вспоминает вышеуказанный Доддз, сам Беллингем его научил большему. Однако при всем этом Беллингем понимает свой уровень. Это восхищает и удивляет – с какой уверенностью, спокойствием, зрелостью и простой радостью он играет за “Реал”, клуб с невероятными требованиями и ожиданиями. Беллингем полностью отдается игре, покрывая каждый сантиметр поля, но при этом он понимает свою роль артиста на большой сцене – он играет вниманием зрителей, он хочет их всех обнять, когда забивает голы. Беллингем покорил сверхжесткую мадридскую прессу и расположение всех своих одноклубников. Даже Карло Анчелотти, повидавший все в футболе, не может скрыть своего восхищения. Уникальный футболист, но и еще истинный лидер – это крайне редкое сочетание в современном футболе.

Первые полгода Беллингема в “Реале” – это история о любви. Однако сам Беллингем знает, как быстро в Мадрид любовь сменяется на ненависть, насмешки или презрение. Впереди у него не менее сложной вызов – удержать этот невероятный, стратосферический уровень, который он показывает в последние месяцы. Возможно ли это? Величина таланта Беллингема давно всем была известна, но при этом ему всегда удавалось превосходить ожидания. Если Беллингем не остановится, в ближайшие годы ему не будет равных в футболе.