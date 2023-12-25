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"Мы будем работать для этого". Хави назвал свое желание на 2024-й год

Испания
Обновлено

Тренер обозначил цели клуба на следующий год

"Мы будем работать для этого". Хави назвал свое желание на 2024-й год

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави поделился своим желанием на предстоящий 2024 год.

"Мое желание на 2024 год и 125-летие со дня основания клуба — здоровье, мир и спортивные успехи для всего клуба, особенно в футболе. Я надеюсь, что мы будем работать для этого.

В спортивном плане мы хотим завоевать как можно больше титулов. Правда, в прошлом году у нас был хороший сезон, но, конечно, цели на этот год остаются в силе. Я прошу, чтобы 2024 год был как минимум таким же хорошим, как 2023-й", - приводит слова Хави Barca Universal.

Отметим, что в сезоне-2022/23 "Барселона под руководством Хави стала чемпионом Испании, а также обладателем Суперкубка страны.

Сейчас команды идет 4-й в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков в 18 матчах.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Бapceлиниyс
25.12.2023 в 18:17
Надеется он...
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Комментарии 3
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Бapceлиниyс
25.12.2023 в 18:17
Надеется он...
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Лекарь (село Дарниця)
25.12.2023 в 22:41
У вас клуб - банкрот. Але ви все сподіваєтесь на диво. Спочатку на самого Хаві молилися, як на диво, що врятує. Тепер очікуєте нове диво, що прийде ... Мічел (з Жирони), або ще хтось і врятує. ТАК НЕ БУВАЄ. Хаві минулого сезону вам дав диво, то ви подумали, що так буде завжди? Ні, не буде. ЗНІМІТЬ РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ!!
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Spokoyno (Київ)
25.12.2023 в 23:37
Пане Олеже НАВІЩО цей РЕАЛьний наїзд Так наразі гра Барселони не зачаровує, утім дивлюсь аналитику sofascore ... Більше всього створено небезпечних моментів знаєте у кого? Барселона СІМДЕСЯТ, а в графі забитих лише 34! Тобто команда створює, а от реалізація її виконавці гірша ніж у той ж Жирони. Може і Льова теж гальмує, не пригадуючи інших нападників! А пригадайте скільки разів судді до втрати балів приклалися. Тому не тільки... скільки у Хаві проблема! Поставь наразі іншого Торес більше забивати не буде! А просто валити навіть холабуду, не маючи матеріалів на нормальний будинок, то ід...зм. Взимку не тільки ноги відморозиш.
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