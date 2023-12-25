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"Мы будем работать для этого". Хави назвал свое желание на 2024-й год
Тренер обозначил цели клуба на следующий год
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави поделился своим желанием на предстоящий 2024 год.
"Мое желание на 2024 год и 125-летие со дня основания клуба — здоровье, мир и спортивные успехи для всего клуба, особенно в футболе. Я надеюсь, что мы будем работать для этого.
В спортивном плане мы хотим завоевать как можно больше титулов. Правда, в прошлом году у нас был хороший сезон, но, конечно, цели на этот год остаются в силе. Я прошу, чтобы 2024 год был как минимум таким же хорошим, как 2023-й", - приводит слова Хави Barca Universal.
Отметим, что в сезоне-2022/23 "Барселона под руководством Хави стала чемпионом Испании, а также обладателем Суперкубка страны.
Сейчас команды идет 4-й в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков в 18 матчах.
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