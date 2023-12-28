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Бывший вратарь Реала Диего Лопес решил завершить свою профессиональную карьеру

Испания
Обновлено

Диего Лопес хочет начать тренерскую деятельность

Бывший вратарь Реала Диего Лопес решил завершить свою профессиональную карьеру

goal

Новина українською

Бывший голкипер "Реала", "Милана" и других клубов Диего Лопес решил завершить свою профессиональную карьеру.

42-летний вратарь сыграл почти 400 матчей в Ла Лиге из них более 70 за мадридский "Реал". Последний раз он сыграл в Чемпионате Испании в июне. Диего символически вышел на поле на несколько минут в матче против "Мальорки"

Бывший игрок сборной Испании планирует начать тренерскую деятельность:

"Я хочу идти шаг за шагом, я один из тех людей, которые думают, что нужно пройти этот период. Посмотрим, куда меня это приведет и где могу лучше реализовать себя".

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Диего Лопес
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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