Бывший вратарь Реала Диего Лопес решил завершить свою профессиональную карьеру

Бывший голкипер "Реала", "Милана" и других клубов Диего Лопес решил завершить свою профессиональную карьеру.

42-летний вратарь сыграл почти 400 матчей в Ла Лиге из них более 70 за мадридский "Реал". Последний раз он сыграл в Чемпионате Испании в июне. Диего символически вышел на поле на несколько минут в матче против "Мальорки"

Бывший игрок сборной Испании планирует начать тренерскую деятельность: