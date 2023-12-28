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Бывший вратарь Реала Диего Лопес решил завершить свою профессиональную карьеру
Диего Лопес хочет начать тренерскую деятельность
goal
Бывший голкипер "Реала", "Милана" и других клубов Диего Лопес решил завершить свою профессиональную карьеру.
42-летний вратарь сыграл почти 400 матчей в Ла Лиге из них более 70 за мадридский "Реал". Последний раз он сыграл в Чемпионате Испании в июне. Диего символически вышел на поле на несколько минут в матче против "Мальорки"
Бывший игрок сборной Испании планирует начать тренерскую деятельность:
"Я хочу идти шаг за шагом, я один из тех людей, которые думают, что нужно пройти этот период. Посмотрим, куда меня это приведет и где могу лучше реализовать себя".
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