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Источник: Фернандо Режес разорвал контракт с Севильей

Испания

Он вернется в Бразилию

Источник: Фернандо Режес разорвал контракт с Севильей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Официальный сайт "Севильи" опубликовал, что Фернандо Режес расторг контракт с клубом.

По данным источника, 36-летний хавбек Фернандо Режес покинул "Севилью" по личным причинам и вернется в Бразилию.

Напомним, Фернандо Режес по контракту должен был выступать до лета 2024 года. За текущий сезон Режес отыграл 8 игр.

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Фернандо Режес
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Источник:
Офіційний сайт Севільї
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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