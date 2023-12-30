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Анчелотти – о Флорентино Пересе: Он в футболе достиг того, чего не удавалось никому

Испания
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Насыпал теплых слов

Анчелотти – о Флорентино Пересе: Он в футболе достиг того, чего не удавалось никому

Фото: BeSoccer

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Президент "Реала" Флорентино Перес посетил тренировку команды в Вальдебебасе. Фотографы запечатлели главу клуба в объятиях с тренером Карлом Анчелотти, который недавно продлил свой контракт.

Там же журналисты попросили Карло охарактеризовать Переса.

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Я считаю его семьянином и человеком, который в футболе достиг того, чего не удавалось никому. Он продолжает поддерживать очень сильную мотивацию, потому что он первый фанат этого клуба. Он был с детства, и это позволяет ему испытывать особую любовь к этой футболке. Он удерживает клуб на вершине. То, что он сделал за последние 20 лет, является очень важным для Реала, как и Сантьяго Бернабеу в эпоху 1950-х годов.

Сегодня, 30 декабря, "Реал" провел открытую для болельщиков тренировку. Мадридцы готовятся к игре с "Мальоркой", которая запланирована на 3 января.

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Карло Анчелотти Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
AS
Опубликовал: Виктор Иванчук
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