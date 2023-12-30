Анчелотти – о Флорентино Пересе: Он в футболе достиг того, чего не удавалось никому

Президент "Реала" Флорентино Перес посетил тренировку команды в Вальдебебасе. Фотографы запечатлели главу клуба в объятиях с тренером Карлом Анчелотти, который недавно продлил свой контракт.

Там же журналисты попросили Карло охарактеризовать Переса.

Я считаю его семьянином и человеком, который в футболе достиг того, чего не удавалось никому. Он продолжает поддерживать очень сильную мотивацию, потому что он первый фанат этого клуба. Он был с детства, и это позволяет ему испытывать особую любовь к этой футболке. Он удерживает клуб на вершине. То, что он сделал за последние 20 лет, является очень важным для Реала, как и Сантьяго Бернабеу в эпоху 1950-х годов.