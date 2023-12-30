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Анчелотти – о Флорентино Пересе: Он в футболе достиг того, чего не удавалось никому
Насыпал теплых слов
Фото: BeSoccer
Президент "Реала" Флорентино Перес посетил тренировку команды в Вальдебебасе. Фотографы запечатлели главу клуба в объятиях с тренером Карлом Анчелотти, который недавно продлил свой контракт.
???? El presidente, con el equipo en la Ciudad Real Madrid.#RealMadrid | #RMCity pic.twitter.com/Jusybfi1qo— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 30, 2023
Там же журналисты попросили Карло охарактеризовать Переса.
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Я считаю его семьянином и человеком, который в футболе достиг того, чего не удавалось никому. Он продолжает поддерживать очень сильную мотивацию, потому что он первый фанат этого клуба. Он был с детства, и это позволяет ему испытывать особую любовь к этой футболке. Он удерживает клуб на вершине. То, что он сделал за последние 20 лет, является очень важным для Реала, как и Сантьяго Бернабеу в эпоху 1950-х годов.
Сегодня, 30 декабря, "Реал" провел открытую для болельщиков тренировку. Мадридцы готовятся к игре с "Мальоркой", которая запланирована на 3 января.
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