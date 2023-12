Источник: На следующей неделе Алонсо ждет операция

На следующей неделе 33-летнему защитнику "Барселоны" Маркосу Алонсо проведут операцию на пояснице, сообщает официальный аккаунт "Барсы" в Х.

Как говорится в источнике, после операции пресс-служба "Барселоны" проинформирует о состоянии испанца.

[INJURY NEWS]



Next week, Marcos Alonso is to undergo surgery on the problems in the lumbar region of his back that have kept him sidelined in recent weeks. The club will be making an announcement immediately after to report on how the operation has gone. pic.twitter.com/yML6aZvRjQ