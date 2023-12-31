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Источник: На следующей неделе Алонсо ждет операция

Испания

После операции понадобится месяц на полное восстановление

Источник: На следующей неделе Алонсо ждет операция

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

На следующей неделе 33-летнему защитнику "Барселоны" Маркосу Алонсо проведут операцию на пояснице, сообщает официальный аккаунт "Барсы" в Х.

Как говорится в источнике, после операции пресс-служба "Барселоны" проинформирует о состоянии испанца.

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Напомним, в этом сезоне Алонсо провел на поле всего 299 минут.

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Маркос Алонсо
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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