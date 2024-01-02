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Симеоне: Реал и Барса - монстры Испании. Мы играем в Ла Лиге с двумя лучшими командами мира
Главный тренер Атлетико Мадрид рассказал о конкуренции
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне рассказал о конкуренции в Ла Лиге и Лиге Чемпионов.
"В первую очередь мы смотрим, кто борется за места в ЛЧ, а уже потом на тех, кто нас опережает. Опасность есть с обеих сторон, ведь такие команды как: "Реал Сосьедад", "Атлетик" и "Валенсия" работают очень хорошо. А есть "Жирона", которая бесспорно будет занимать одну из первых позиций.
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Исторически сложилось так, что "Реал" и "Барселона" - монстры Испании. Мы соревнуемся в чемпионате, где играют две лучшие команды мира", - цитирует Симеоне издание AS.
Сейчас "Атлетико" занимает третью позицию в чемпионате Испании и имеет 38 очков.
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