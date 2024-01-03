Лас-Пальмас - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона" в первом матче 2024 года едет в гости к "Лас-Пальмасу", который проиграл лишь 1 из 8 домашних матчей в этом году.

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У "Лас-Пальмаса" нету ни денег, ни звезд, ни имени; у него вторая худшая атака в Ла Лиге (15 голов), но при этом и вторая лучшая оборона (15 пропущенных), что позволяет ему держаться в ТОП-10.

В лучшие годы "Барса", естественно, смяла бы такого оппонента мощью своего нападения, но не сейчас. В последних 5 матчах 2023 года команда Хави победила только раз. Налицо не только проблемы в обороне, но и старение Роберта Левандовского, который уже "не решает".

Справится ли кризисный чемпион с "автобусным" оппонентом - увидим в четверг , 4 января , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 22:30 по Киеву.

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