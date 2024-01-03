Примера. Гранада победила впервые с августа, Сельта и Бенитес покинули зону вылета

Всего лишь вторая победа "Гранады" в текущей Ла Лиге и первая с 26 августа.

Все по справедливости - "Кадис" провел плохой поединок, не угрожал воротам. Единственный момент - это когда Алькарас претендовал на пенальти, но ВАР встал на сторону вратаря.

В остальном на поле была только "Гранада", которая наиграла на 4-5 голов благодаря качественной работе обоих флангов, а еще идиотскому удалению Собрино, который распустил руки в игровой ситуации.

По итогу счет открыл Узуни после навеса Брайана и скидки Бойе; затем уже сам Сарагоса его удвоил, замкнув прострел Невы в контратаке.

6 - Top scorers born in the 21st century in LaLiga 2023/24:



???????????????????????????? Jude Bellingham - 13

???????? Rodrygo Goes - 7

???????? BRYAN ZARAGOZA - 6

???????? Takefusa Kubo - 6



Sensation. pic.twitter.com/KfiW4UpX46 — OptaJose (@OptaJose) January 3, 2024

В таблице победа оставила "Гранаду" 19-й, но теперь у нее 11 очков. У "Кадиса" - 15 баллов и 18-я строчка.

19-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Кадис" - 2:0

Голы: Узуни, 22, Сарагоса, 70

"Гранада": Баталья - Рикард Санчес (Вальехо, 80), Мендес (Рубио, 79), Микель, Нева - Сарагоса, Серхио Руис, Вильяр, Альваро Фернандес (Пуэртас, 88) - Узуни (Аресо, 80), Бойе (Кальехон, 72)

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Лукас Пирес - Мачис (Наварро, 46), Алекс (Куаме, 46), Алькарас (Окампо, 76), Собрино - Рамос (Негредо, 80), Макси Гомес (Гвардиола, 58)

Предупреждения: Рикард Санчес, 64, Бойе, 65, Микель, 86 - Алькарас, 21, Алекс, 42, Рамос, 43, Фали Хименес, 90+7

Удаление: Собрино, 54

Постепенно набирает форму "Сельта" Рафы Бенитеса. Сегодня она победила второй раз в трех последних турах.

"Бетис" здорово начал благодаря эффектной стеночке Иско с Руибалем, но в остальном показал слишком мало, действовал с опаской, нерешительно.

"Сельта", в свою очередь, быстро сравняла счет после пенальти за фол Иглесиаса на Ларсене, и в дальнейшем много раз угрожала воротам, но Руи Силва стоял стеной и отразил попытки Мингесы, Ману Санчеса, того же Ларсена.

Так определение победителя перешло в эндшпиль, и там началось интересное. Сперва ВАР отменил гол Ларсена; затем "Сельта" таки забила легально - это Сведберг убежал в контратаку почти от центра поля. Ну, и на закуску отличный шанс спасти "Бетис" имел Айосе, но промазал.

19 year old Williot Swedberg scores a 96th minute winner to give Celta Vigo the 2-1 lead against Real Betis. ⚽️???????? pic.twitter.com/mfuKXhu2xH — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) January 3, 2024

В таблице "Кельты" после победы поднялись на 17-е место с 16 очками. У "Бетиса" - 28 баллов и 7-я строчка.

19-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Бетис" - 2:1

Голы: Аспас, 16 (с пенальти), Сведберг, 90+5 - Руибаль, 6

"Сельта": Гуаита - Мингеса, Нуньес, Домингес, Ману Санчес - Карлес Перес (Дувикас, 89), Тапиа, Бельтран (де ла Торре, 74), Серви (Сведберг, 67) - Аспас, Странд Ларсен (Альварес, 89)

"Бетис": Руи Силва - Руибаль, Песселья, Сократис, Абнер - Карвалью (Альтимира, 66), Рока - Диао (Луис Энрике, 58), Иско (Родри, 89), Айосе Перес - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 58)

Предупреждения: Карвалью, 33, Сократис, 90+1