Примера. Гранада победила впервые с августа, Сельта и Бенитес покинули зону вылета

Всего лишь вторая победа "Гранады" в текущей Ла Лиге и первая с 26 августа.

Все по справедливости - "Кадис" провел плохой поединок, не угрожал воротам. Единственный момент - это когда Алькарас претендовал на пенальти, но ВАР встал на сторону вратаря.

В остальном на поле была только "Гранада", которая наиграла на 4-5 голов благодаря качественной работе обоих флангов, а еще идиотскому удалению Собрино, который распустил руки в игровой ситуации.

По итогу счет открыл Узуни после навеса Брайана и скидки Бойе; затем уже сам Сарагоса его удвоил, замкнув прострел Невы в контратаке.

6 - Top scorers born in the 21st century in LaLiga 2023/24:



???????????????????????????? Jude Bellingham - 13

???????? Rodrygo Goes - 7

???????? BRYAN ZARAGOZA - 6

???????? Takefusa Kubo - 6



Sensation. pic.twitter.com/KfiW4UpX46