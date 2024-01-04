Хави считает, что состав Барсы достаточно хорош для чемпионства

Хави считает, что у "Барселоны" достаточно сильный состав для победы в Ла Лиге.

"Однозначно да, ведь мы сделали это в прошлом сезоне. Я убежден, что мы способны побороться за свои цели в оставшиеся месяцы этого сезона.

Меня беспокоит оборона. Даже забивая 2-3 гола, мы порой не могли победить из-за ошибок в защите. Мы пропускаем слишком много", - сказал главный тренер "Барселоны".