Реал получит компенсацию от ФИФА за травму Винисиуса

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор пропустил почти два месяца игры, потому что он получил травму во время матча против Колумбии в ноябре.

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Поскольку повреждение было получено во время выполнения международного долга, "Реал Мадрид" должен получить компенсацию от ФИФА. Первые 28 дней травмы не компенсируются, но после этого срока клуб получает 20 тыс. евро в день.

Винисиус вернулся в состав команды 2 января, он выбыл всего на 48 дней. В таком случае испанский клуб получит примерно 410 тыс. евро.