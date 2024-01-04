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Реал получит компенсацию от ФИФА за травму Винисиуса

Испания
Обновлено

Испанский клуб получит примерно 410 тыс. евро

Реал получит компенсацию от ФИФА за травму Винисиуса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор пропустил почти два месяца игры, потому что он получил травму во время матча против Колумбии в ноябре.

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Поскольку повреждение было получено во время выполнения международного долга, "Реал Мадрид" должен получить компенсацию от ФИФА. Первые 28 дней травмы не компенсируются, но после этого срока клуб получает 20 тыс. евро в день.

Винисиус вернулся в состав команды 2 января, он выбыл всего на 48 дней. В таком случае испанский клуб получит примерно 410 тыс. евро.

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Источник: Анчелотти решил, что Лунин будет играть в матчах чемпионата Испании, а Кепа - в ЛЧ и Кубке
Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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