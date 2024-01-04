Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал получит компенсацию от ФИФА за травму Винисиуса
Испанский клуб получит примерно 410 тыс. евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор пропустил почти два месяца игры, потому что он получил травму во время матча против Колумбии в ноябре.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Поскольку повреждение было получено во время выполнения международного долга, "Реал Мадрид" должен получить компенсацию от ФИФА. Первые 28 дней травмы не компенсируются, но после этого срока клуб получает 20 тыс. евро в день.
Винисиус вернулся в состав команды 2 января, он выбыл всего на 48 дней. В таком случае испанский клуб получит примерно 410 тыс. евро.
Популярное сейчас
- Ворскла определилась с новым главным тренером - СМИ
- США планируют утилизировать ATACMS, которые могли бы передать Украине - СМИ
- Главный тренер Жироны прокомментировал победу над Атлетико 4:3
- Агент Довбика поставил точку относительно трансфера форварда Жироны
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО