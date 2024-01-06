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Эрик Гарсия не смог продолжить матч Кубка Испании

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Эрик Гарсия не смог продолжить матч Кубка Испании

Goal

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На 30-ой минуте матча Кубка Испании "Эльче" - "Жирона" защитник гостей Эрик Гарсия был заменен Дейли Блиндом. Эрик, без всяких столкновений с соперниками, внезапно почувствовал боль в колене. Игрок попросил замену.

А уже через 7 минут Блинд открыл счет в матче. Поэтому первый тайм - за каталонцами.

Гарсия провел за "Жирону" 16 матчей, в которых имел 1 гол и 1-ю желтую карточку.

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Кубок Испании Жирона Эрик Гарсия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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