Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эрик Гарсия не смог продолжить матч Кубка Испании
Тревожные новости
Goal
На 30-ой минуте матча Кубка Испании "Эльче" - "Жирона" защитник гостей Эрик Гарсия был заменен Дейли Блиндом. Эрик, без всяких столкновений с соперниками, внезапно почувствовал боль в колене. Игрок попросил замену.
Getting shot would’ve hurt less than seeing him like this I’ll kms pic.twitter.com/eiC1Y6qVPp— Carritto???? (@24ericgarcia) January 6, 2024
А уже через 7 минут Блинд открыл счет в матче. Поэтому первый тайм - за каталонцами.
Гарсия провел за "Жирону" 16 матчей, в которых имел 1 гол и 1-ю желтую карточку.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- СМИ: Челси начал переговоры с Жироной по трансферу Довбика
- Экзотика и Лобановский. Как Мэтр работал в ОАЭ и Кувейте
- Свитолина на морально-волевых вышла в финал турнира в Окленде
- Агент Довбика поставил точку относительно трансфера форварда Жироны
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн