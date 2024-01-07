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СМИ: Хочет, но не может. Барселона нацелена купить 16-летнего бразильца

Испания
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Из-за финансовых трудностей Барселона выжидает момент

СМИ: Хочет, но не может. Барселона нацелена купить 16-летнего бразильца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" проявляет заинтересованность в приобретении талантливейшего футболиста Бразилии — Эстевана Виллиана. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, за 16-летним вингером давно следят такие клубы как "Челси", "Манчестер Сити" и "Ювентус", теперь к этому списку добавилась "Барселона". Однако, учитывая, что единственное желание бразильца - это носить футболку "Барсы". Его агент Андре Кюри, и его семья также считают "Барсу" идеальным клубом для развития игрока, "Барселона" и футболист будут идти бок о бок, чтобы можно было совершить операцию, но пока "Барселона" приостановила все свои переговоры из-за финансовых проблем. Сообщается, что "Палмейрас" намерен продать игрока за 60 миллионов евро.

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Напомним, контракт Виллиана с Палмейрасом рассчитан до лета 2026 года. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — 10 миллионов евро.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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