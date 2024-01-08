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Араухо не спешит продлевать контракт с Барсой. Бавария интересуется защитником
Бавария попытается купить Рональда летом
Getty Images/Global Images Ukraine
Рональд Араухо не спешит продлевать контракт с "Барселоной" на улучшенных условиях.
Каталонцы намерены заключить новое соглашение с защитником на фоне интереса к нему со стороны "Баварии", которая отложила попытки приобрести уругвайца на летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport со ссылкой на Sky Germany.
По данным источника, по окончании сезона "Барса" может потребовать за 24-летнего игрока до 100 млн евро.
Действующий контракт Араухо с "блауграной" рассчитан до июня 2026 года, при этом его зарплата одна из самых низких в команде.
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