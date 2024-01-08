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Араухо не спешит продлевать контракт с Барсой. Бавария интересуется защитником

Испания

Бавария попытается купить Рональда летом

Араухо не спешит продлевать контракт с Барсой. Бавария интересуется защитником

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рональд Араухо не спешит продлевать контракт с "Барселоной" на улучшенных условиях.

Каталонцы намерены заключить новое соглашение с защитником на фоне интереса к нему со стороны "Баварии", которая отложила попытки приобрести уругвайца на летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport со ссылкой на Sky Germany.

По данным источника, по окончании сезона "Барса" может потребовать за 24-летнего игрока до 100 млн евро.

Действующий контракт Араухо с "блауграной" рассчитан до июня 2026 года, при этом его зарплата одна из самых низких в команде.

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Источник:
sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Бapceлиниyс
08.01.2024 в 08:47
Если продадут Криса и Араухо, я на Барсу и гроша ломаного не поставлю.
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
08.01.2024 в 08:47
Если продадут Криса и Араухо, я на Барсу и гроша ломаного не поставлю.
Ответить
0
0

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