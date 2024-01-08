Куртуа вернулся к тренировкам

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа впервые провел тренировку после разрыва крестообразной связки колен, полученной в августе 2023 года.

31-летний кипер вернулся на тренировочное поле и начал заниматься по индивидуальной программе.

"Невозможно описать ту энергию, которую вы получаете от того, что надеваете бутсы и выходите на газон", - написал бельгиец, прикрепив видео своей тренировки.

Напомним, в настоящее время за место в воротах "сливочных" конкурируют украинец Андрей Лунин и испанец Кепа Аррисабалага.

La energía que da ponerse las botas y pisar el césped no se puede describir! ???? #HalaMadrid pic.twitter.com/aFdKe8NfIK — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) January 6, 2024

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