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Куртуа вернулся к тренировкам

Испания

Пока бельгиец работает индивидуально

Куртуа вернулся к тренировкам

Фото: twitter.com/thibautcourtois

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа впервые провел тренировку после разрыва крестообразной связки колен, полученной в августе 2023 года.

31-летний кипер вернулся на тренировочное поле и начал заниматься по индивидуальной программе.

"Невозможно описать ту энергию, которую вы получаете от того, что надеваете бутсы и выходите на газон", - написал бельгиец, прикрепив видео своей тренировки.

Напомним, в настоящее время за место в воротах "сливочных" конкурируют украинец Андрей Лунин и испанец Кепа Аррисабалага.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
X/Twitter
Опубликовал: Алина Ерофеева
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