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Куртуа вернулся к тренировкам
Пока бельгиец работает индивидуально
Фото: twitter.com/thibautcourtois
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа впервые провел тренировку после разрыва крестообразной связки колен, полученной в августе 2023 года.
31-летний кипер вернулся на тренировочное поле и начал заниматься по индивидуальной программе.
"Невозможно описать ту энергию, которую вы получаете от того, что надеваете бутсы и выходите на газон", - написал бельгиец, прикрепив видео своей тренировки.
Напомним, в настоящее время за место в воротах "сливочных" конкурируют украинец Андрей Лунин и испанец Кепа Аррисабалага.
La energía que da ponerse las botas y pisar el césped no se puede describir! ???? #HalaMadrid pic.twitter.com/aFdKe8NfIK— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) January 6, 2024
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