Опережая график. Куртуа может вернуться в строй еще в этом сезоне

Основний голкипер "Реала" Тибо Куртуа впервые провел тренировку после долгого простоя – кипер продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колен, полученной в августе 2023 года.

Сейчас 31-летний кипер начал работать по индивидуальной программе.

Как пишет AS, Тибо восстанавливается быстрее запланированного графика и может вернуться в строй уже в мае.

Впрочем, также источник пишет о том, что в "Реале" не будут спешить с возвращением одного из лидеров команды на поле, чтобы дать киперу полностью и качественно залечить травму.

Напомним, что в текущем сезоне Куртуа в воротах "Реала" заменяют украинец Андрей Лунин и арендованный у "Челси" испанец Кепа.