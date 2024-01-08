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Опережая график. Куртуа может вернуться в строй еще в этом сезоне
Впрочем, в Реале не будут форсировать восстановление кипера
Getty Images / Global Images Ukraine
Основний голкипер "Реала" Тибо Куртуа
Сейчас 31-летний кипер начал работать по индивидуальной программе.
Как пишет AS, Тибо восстанавливается быстрее запланированного графика и может вернуться в строй уже в мае.
Впрочем, также источник пишет о том, что в "Реале" не будут спешить с возвращением одного из лидеров команды на поле, чтобы дать киперу полностью и качественно залечить травму.
Напомним, что в текущем сезоне Куртуа в воротах "Реала" заменяют украинец Андрей Лунин и арендованный у "Челси" испанец Кепа.
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