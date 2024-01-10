  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Араухо прокомментировал слухи о связи с Баварией
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Араухо прокомментировал слухи о связи с Баварией

Испания

Я сосредоточен только на Барселоне (с)

Араухо прокомментировал слухи о связи с Баварией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо прокомментировал слухи о связи с "Баварией".

"Каждое трансферное окно есть истории обо мне. Медиа также говорили о "Ман Юнайтед" прошлым летом. Я сосредоточен на "Барселоне". Я делаю все возможное для "Барсы", на 100%. Носить капитанскую повязку - это честь, я чувствую ответственность".

В Ла Лиге Рональд Араухо сыграл 13 матчей и забил 1 гол в этом сезоне

Читайте такжеБавария не прекращает свои намерения в подписании Араухо. Мюнхенский клуб готов отдать 70 млн евро за игрока
По теме
yellow-arrow
Реал хочет Фримпонга из Байера и придумал хитрую схему с участием Винисиуса Тобиаса
yellow-arrow
Устроили коридор славы. Жирона поздравила Довбика со званием игрока месяца в Ла Лиге. ВИДЕО
yellow-arrow
Барселона - Осасуна. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Испании на 11.01.2024
Бавария (Мюнхен) Барселона Рональд Араухо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости