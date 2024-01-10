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Араухо прокомментировал слухи о связи с Баварией
Я сосредоточен только на Барселоне (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Рональд Араухо прокомментировал слухи о связи с "Баварией".
"Каждое трансферное окно есть истории обо мне. Медиа также говорили о "Ман Юнайтед" прошлым летом. Я сосредоточен на "Барселоне". Я делаю все возможное для "Барсы", на 100%. Носить капитанскую повязку - это честь, я чувствую ответственность".
В Ла Лиге Рональд Араухо сыграл 13 матчей и забил 1 гол в этом сезоне
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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