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Бавария не прекращает свои намерения в подписании Араухо. Мюнхенский клуб готов отдать 70 млн евро за игрока

Испания

Барселона удерживает защитника

Бавария не прекращает свои намерения в подписании Араухо. Мюнхенский клуб готов отдать 70 млн евро за игрока

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" продолжает принимать меры по подписанию защитника "Барселоны" Рональда Араухо.

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Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Х, "Бавария" готова заплатить более 70 миллионов евро за уругвайского защитника в январское окно. Отмечается, что в контракте Араухо сумма отступных составляет миллиард евро.

Напомним, за этот сезон Рональд Араухо провел 13 матчей, из которых забил лишь раз.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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