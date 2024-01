Бавария не прекращает свои намерения в подписании Араухо. Мюнхенский клуб готов отдать 70 млн евро за игрока

"Бавария" продолжает принимать меры по подписанию защитника "Барселоны" Рональда Араухо.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Х, "Бавария" готова заплатить более 70 миллионов евро за уругвайского защитника в январское окно. Отмечается, что в контракте Араухо сумма отступных составляет миллиард евро.

❗️News #Araujo: Understand there is no release clause in the range of €80-100m! There’s one rc, officially communicated by FC Barcelona during his contract extension.



➡️ Bayern is said to be ready to pay more than €70m for him now

➡️ Been told: Even €80m wouldn't be… pic.twitter.com/3IkKbsPPks