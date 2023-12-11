Директор Баварии прокомментировал интерес к защитнику Барселоны

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Кристоф Фройнд сообщил об интересе к защитнику "Барселоны" Рональду Араухо.

"Я не хочу делать громких заявлений по этому поводу. Трансферное окно уже близко, но вообще - есть определенные предложения, но я не хочу детально говорить", - цитирует Фройда Фабрицио Романо.