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Директор Баварии прокомментировал интерес к защитнику Барселоны
Бавария подтвердила интерес к Араухо
Fabrizio Romano
Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Кристоф Фройнд сообщил об интересе к защитнику "Барселоны" Рональду Араухо.
"Я не хочу делать громких заявлений по этому поводу. Трансферное окно уже близко, но вообще - есть определенные предложения, но я не хочу детально говорить", - цитирует Фройда Фабрицио Романо.
Отметим, что в этом сезоне Араухо сыграл 14 матчей, забил 1 гол.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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