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Барселона установила ценник на продажу Кунде. Есть претенденты в Англии
Ему не нравится позиция, на которой он выступает в "Барсе"
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" оценнивает защитника Жюля Кунде в 80 миллионов евро. Игрок открыт к уходу, так как ему не нравится выступать справа в защите.
На игрока уже есть претенденты в Англии. Также центрального защитника ищет мюнхенская "Бавария".
Проблема трансфера в "Баварию" в том, что главный тренер мюнхенцев Томас Тухель хотел прошлым летом купить его и использовать именно справа в защите.
Кунде пришел в "Барсу" прошлым летом за 50 миллионов евро, заключив контракт до лета 2027-го. Он часто выступал на позиции правого защитника, в то время как в центре обороны выступали Рональд Араухо и Андреас Кристенсен.
Портал Transfermartk оценивает 24-летнего защитника в 60 миллионов евро. В этом сезоне он провел за "сине-гранатовых" 38 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.
Más sobre el caso Kounde:— Toni Juanmartí (@tjuanmarti) May 23, 2023
El Barça tasa al francés en ~80 millones de euros.
Tiene cartel en ????????????????????????????, donde varios clubes ya le tenían en agenda desde su etapa en Sevilla.
El Bayern busca central, pero el técnico es Tuchel, que el año pasado le quería como lateral en el Chelsea.
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