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Барселона установила ценник на продажу Кунде. Есть претенденты в Англии

Испания
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Ему не нравится позиция, на которой он выступает в "Барсе"

Барселона установила ценник на продажу Кунде. Есть претенденты в Англии

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" оценнивает защитника Жюля Кунде в 80 миллионов евро. Игрок открыт к уходу, так как ему не нравится выступать справа в защите.

На игрока уже есть претенденты в Англии. Также центрального защитника ищет мюнхенская "Бавария".

Проблема трансфера в "Баварию" в том, что главный тренер мюнхенцев Томас Тухель хотел прошлым летом купить его и использовать именно справа в защите.

Кунде пришел в "Барсу" прошлым летом за 50 миллионов евро, заключив контракт до лета 2027-го. Он часто выступал на позиции правого защитника, в то время как в центре обороны выступали Рональд Араухо и Андреас Кристенсен.

Портал Transfermartk оценивает 24-летнего защитника в 60 миллионов евро. В этом сезоне он провел за "сине-гранатовых" 38 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Жюль Кунде
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