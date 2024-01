Миссия – заменить пенсионера Роберта: объясняем, за кого Барса отдала 30 млн евро

Что это за трансфер?

18-летний центрфорвард Витор Роке присоединился к "Барселоне".

"Атлетико Паранаэнсе" еще летом выторговал за него 30 млн евро сразу и еще 35 - негарантированными бонусами.

"Барса", однако, не смогла забрать Роке немедленно из-за потолка зарплат Ла Лиги. В августе его для клуба снизили до 270 млн, при этом актуальный зарплатный бюджет каталонцев превышает 400 млн.

"Рычаги"? Тоже не вариант, поскольку Ла Лига не позволила во второй раз себя одурачить и закрыла лазейку.

Vitor Roque passed the kick-up test at his Barcelona presentation ????pic.twitter.com/mt5TA24IIl — ???????????????? ???????????? (@harryfcb21) January 8, 2024

Таким образом, "Барса" в основном надеялась на 40 млн евро от старых продаж 9,8% Barca Studios, которые должны были поступить зимой, но немецкая Libero задолжала, идет суд.

По этой причине Роке мог надолго остаться в Бразилии, если бы не случай - это Гави порвал переднюю крестообразную связку.

Правила Ла Лиги позволяют в случае потери основного игрока по меньшей мере на четыре месяца регистрировать вместо него новичка на 80% от зарплаты травмированного. Гави получает 6,5 млн в год, Витор Роке – 3 млн; так все и сложилось.

Известно, что контракт Роке рассчитан до 2031 года; сумма отступных – 500 млн евро.

Vitor Roque se torna a maior venda da história do Athletico, com R$302 milhões (!!!!!!) de vantagem à de Bruno Guimarães.



1) Vitor Roque – Barcelona (R$395,2 milhões)

2) Bruno Guimarães – Lyon (R$93,8 milhões)

3) Renan Lodi – Atlético de Madrid (R$97,5 milhões)

4) Robson Bambu… pic.twitter.com/ScwKdsnOHv — Vincenzo Dalicani (@Vincenzo_dali) July 8, 2023

Инициатором трансфера СМИ называют спортивного директора Барсы Деку.

При этом уже следующим летом, когда Гави вернется, "Барсе" придется регистрировать Роке повторно, и это снова не будет легко.

Что это за парень?

Один из самых перспективных бомбардиров в своем возрасте.

Не судите его по двум упущенным шансам в дебютном матче на Канарах. Роке был после долгой дороги, спал 4 часа.

Еще в сентябре он лидировал по результативности в мире среди игроков U-20, имея в активе 28 голов.

Роке играет среди взрослых с 16 лет, становился лучшим бомбардиром Копа Америка U-20 и уже дебютировал за национальную сборную.

У Витора типаж Карлоса Тевеса, он как бульдог. Невысокий (172 см), но крепко сбитый (76-77 кг); имеет не космическую, но солидную скорость; низкий центр тяжести обеспечивает ему идеальную маневренность.

Резкий старт с места, частые изменения направления движения на скорости – его главные финты. Классического бразильского дриблинга, как у Неймара, в Роке нет. Более того, техника Витора неидеальна; даже с приёмом бывают проблемы. Зато стоит ему появиться у чужих ворот, как Роке удивляет даже на втором этаже.

Рабочая нога – правая. Левой бразилец может забить с близкого расстояния, но не более того. Он даже ведет мяч в основном сильной ногой.

В "Атлетико Паранаэнсе" Роке играл как единственного нападающего в схеме 4-2-3-1, так и работал в паре с 5-3-2.

Любит смещаться, как ни странно, на правый фланг, но без особого толку - в основном из-за шаблонности. У Витора мало хороших пасов. Его карта передач – это скидки ближнему и другие простые варианты. Гораздо лучше он продвигает мяч через ведение, на рывке.



Карта передач Витора Роке. Графика: Opta Карта передач Витора Роке. Графика: Opta

Также просты и удары бразильца - он бьет на силу, поэтому мяч часто летит по центру.

Наконец, в Бразилии команда Роке играла на контратаках, а он отдавал всего по 10 пасов за матч - то есть, почти не участвовал в командной игре, фокусируясь лишь в завершении.

Последние три пункта удивляют, ведь не соответствуют стилю "Барсы". Похоже, каталонцы рассчитывают, что Роке научится их футболу уже в Европе. Конечно, это большой риск. Кто скажет наверняка, достаточно ли у новичка трудовой этики и потенциала, чтоб изменить себя? До сих пор Роке не имел проблем с дисциплиной, но это было в Бразилии, где позволено больше. И ему всего 18. Хотя Витор уже женат, опыт подсказывает, что медные трубы впереди.

Зачем он "Барсе"?

Главным образом потому, что Левандовский сдулся.

За три последних месяца поляк забил всего два гола в Ла Лиге и ноль – в ЛЧ.

Роберт сейчас – копия прошлогоднего Бензема и позапрошлогоднего Суареса. Без резкости, ловкости и даже без желания прессинговать, что особенно раздражает Хави.

???? Barça is ranked second in the top 3 of teams with the worst differential between their goals scored and expected goals in LaLiga 2023/24 ????



1⃣ Alavés: -9 (15 goals and 23 xG)

2⃣ FC Barcelona: -7.9 (36 goals and 43.9 xG)

3⃣ Celta de Vigo: -7.2 (20 goals and 27.2 xG)

[opta] pic.twitter.com/wrPANoiK8c — Barça Notes ???? ???? (@BarcaNotes) January 5, 2024

Ну, и самое важное – когда Левандовский таки бьет, то промахивается. У Роберта всего 8 голов у Ла Лиге при xG 12.

Поскольку и среди партнеров бомбардиров нет, это отбрасывает Барсу на предпоследнее место в Ла Лиге по реализации моментов. Хуже только "Алавес".

"Мы забиваем хуже всех в Европе. Это преследовало нас в Мальорке, в Гранаде, против "Атлетико", где мы наиграли на легкую победу, а они чуть не свели матч вничью. Против "Жироны" мы снова могли выиграть 2:1 или сыграть 3:3. Мы неэффективны", – говорит Хави.

Ясно, что это камень в огород Роберта, ведь именно поляк запорол убийственный момент при счете 2:3 в каталонском дерби.

И что делать? Надеяться, что Левандовский в 35 лет вернет себе былую форму? "Барса" уже 20 матчей не выигрывает с разницей более одного гола; отставание от "Реала" в Ла Лиге достигло 7 очков.

Вот именно поэтому каталонцы не искали замену полузащитнику Гави, а ускорили переезд купленного летом форварда. В клубе решили, что это сейчас нужнее. В центре могут сыграть Роберто, Ромеу, Фермин, а вот замены Левандовскому не было.

Ферран или Жоау Феликс в роли "девятки" – это где-то как Камавинга в центре защиты.

Теперь, когда пришел Роке, Роберт будет играть реже – и это по мнению боссов даст "Барсе" шанс.

???? XG: ????????.????????

⚽️ Goals: ????



Only Iago Aspas (-????.????????) has underperformed his XG by a greater amount than Robert Lewandowski (-????.????????) in Europe's top leagues so far this season ???? pic.twitter.com/NKwFpuXuni — LiveScore (@livescore) January 4, 2024

Что будет дальше?

Прежде всего, адаптация. Чудес не бывает.

Роке переезжает в Каталонию потенциально за 60 млн, но почти ребенком. Он не знает языка, культуры; играет в совсем другой футбол, чем "Барселона".

Каталонцы, между тем, переживают сложные времена, нервничают даже с любителями. И кто сейчас возьмет парня под опеку, как когда-то Роналдиньо – Месси?

Вдобавок Роке в сентябре пережил первую серьезную травму лодыжки. Говорили, что он будет лечиться три месяца, но юный организм восстановился за полтора. Кто знает, чем это обернется.

Перевернуть сезон "Барсы"? Побить рекорды Неймара? Это пиар. Логика подсказывает иное - Роке должен вливаться постепенно, делить игровое время с Левандовским, а если поначалу ему будет сложно в центре, то и выходить слева, чтобы смещаться и пробивать. Это проще и может быть полезно команде.

Со старта эксплуатировать Роке каждые три дня – это кратчайшая дорога, чтобы Витор повторил судьбу Фати, Педри и Гави.

Vitor Roque after the final whistle.. the kid already feels bad for the 2/3 chances he missed ???????????? pic.twitter.com/dR0GQ6Sb50 — ᴘɢ² ???????? (@angrygavi) January 4, 2024

Вспомните, как медленно рос Винисиус в "Реале"; как не попадал с пары метров; как Бензема сетовал, что Вини играет за соперника. Терпение мадридцев подарило им топа, и сейчас "Барсе" надо это повторить. Речь ведь не о звезде, а только о пластилине, из которого ее можно слепить.

То, что этот пластилин понадобился "Барсе" в разгар сезона для закрытия текущих дыр мало говорит о Роке, но очень много – о состоянии клуба.