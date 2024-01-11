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Симеоне высказался о драматическом поражении Атлетико в дерби с Реалом
Главный тренер Атлетико прокомментировал поражение в полуфинале Суперкубка Испании
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение в матче с "Реалом" (3:5) в мадридском дерби в рамках полуфинала Суперкубка Испании.
"Я сказал игрокам, что они сыграли великолепный матч, мы были очень близки, и нам нужно сделать выводы из ситуаций, которые произошли сегодня. Мы поговорим с ребятами об игре более детально, я всегда думаю, что нужно ценить все положительные моменты в игре. В нашей атакующей игре их немало.
Почему мы много пропустили? Тренер работает не лучшим образом. Если команда плохо обороняется - это плохая работа тренера.
В четверг мы играем снова с "Реалом". Но в футболе нет реванша, есть только новый матч на выбывание, который будет отличаться от сегодняшнего.
Я думаю, что мы были очень хороши в энергетике, мы хорошо соревновались. Те, кто должен был участвовать, отдали все, что могли, и очевидно, что есть вещи, которые можно улучшить", - приводит слова Симеоне Marca.
Напомним, 18 января "Атлетико" Мадрид снова сойдется в дерби с "Реалом", но уже в рамках четвертьфиналов Кубка Испании.
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