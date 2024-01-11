  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Симеоне высказался о драматическом поражении Атлетико в дерби с Реалом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Симеоне высказался о драматическом поражении Атлетико в дерби с Реалом

Испания

Главный тренер Атлетико прокомментировал поражение в полуфинале Суперкубка Испании

Симеоне высказался о драматическом поражении Атлетико в дерби с Реалом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение в матче с "Реалом" (3:5) в мадридском дерби в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

"Я сказал игрокам, что они сыграли великолепный матч, мы были очень близки, и нам нужно сделать выводы из ситуаций, которые произошли сегодня. Мы поговорим с ребятами об игре более детально, я всегда думаю, что нужно ценить все положительные моменты в игре. В нашей атакующей игре их немало.

Почему мы много пропустили? Тренер работает не лучшим образом. Если команда плохо обороняется - это плохая работа тренера.

В четверг мы играем снова с "Реалом". Но в футболе нет реванша, есть только новый матч на выбывание, который будет отличаться от сегодняшнего.

Я думаю, что мы были очень хороши в энергетике, мы хорошо соревновались. Те, кто должен был участвовать, отдали все, что могли, и очевидно, что есть вещи, которые можно улучшить", - приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, 18 января "Атлетико" Мадрид снова сойдется в дерби с "Реалом", но уже в рамках четвертьфиналов Кубка Испании.

По теме
yellow-arrow
"Он сыграл нормально". Анчелотти встал на защиту Кепы после игры с Атлетико
yellow-arrow
Миссия – заменить пенсионера Роберта: объясняем, за кого Барса отдала 30 млн евро
yellow-arrow
Анчелотти: Матч получился зрелищным. Атлетико, как и мы, сыграл очень хорошо
Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости