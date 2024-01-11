Симеоне высказался о драматическом поражении Атлетико в дерби с Реалом

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение в матче с "Реалом" (3:5) в мадридском дерби в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

"Я сказал игрокам, что они сыграли великолепный матч, мы были очень близки, и нам нужно сделать выводы из ситуаций, которые произошли сегодня. Мы поговорим с ребятами об игре более детально, я всегда думаю, что нужно ценить все положительные моменты в игре. В нашей атакующей игре их немало.

Почему мы много пропустили? Тренер работает не лучшим образом. Если команда плохо обороняется - это плохая работа тренера.

В четверг мы играем снова с "Реалом". Но в футболе нет реванша, есть только новый матч на выбывание, который будет отличаться от сегодняшнего.

Я думаю, что мы были очень хороши в энергетике, мы хорошо соревновались. Те, кто должен был участвовать, отдали все, что могли, и очевидно, что есть вещи, которые можно улучшить", - приводит слова Симеоне Marca.