Хави - о Суперкубке: Реал лучше, чем в прошлом году, но Барса будет пытаться доминировать

Хави надеется, что "Барселона" обыграет "Реал" в финале Суперкубка Испании.

Вчера "Барселона" победила "Осасуну" (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании. 14 января каталонцы разыграют трофей с "Реалом".

- В воскресенье будет сложно показать тот же уровень, что и год назад? (В 2023-м "Барселона" выиграла Суперкубок Испании, победив в финале "Реал" со счетом 3:1).

- Я надеюсь на это, потому что это был один из лучших наших матчей с момента моего прихода. Сейчас "Мадрид" лучше, чем в прошлом году, но мы постараемся доминировать. Мы мало что изменим. Команда очень мотивирована. Это шаг вперед. Во-первых, нужно будет насладиться финалом. Во-вторых, быть в нем конкурентоспособными.

- Что дает вам оптимизм перед этой игрой?

- Наш стиль игры, наша методология. Наш способ бороться с "Мадридом". Мы уже сделали это здесь в прошлом году, и мы делали это в классико в Ла Лиге до 60-й минуты ("Барса" повела на 6-й минуте, но проиграла 1:2, пропустив на 68-й и 92-й).

Вот куда должна двигаться игра: нужно доминировать и забрать инициативу у "Мадрида". Нужно проявить нашу ДНК еще сильнее, чем когда-либо. Мы очень мотивированы. Пришло время показать хорошую игру, - сказал Хави.