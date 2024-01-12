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Вингер Барселоны может пропустить матч ЛЧ против Наполи
Футболист получил травму в матче против Осасуны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" может остаться без вингера Рафиньи в матче Лиги Чемпионов против "Наполи", который состоится в феврале.
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Врач игрока говорит, что Рафинья выбыл примерно на месяц. Теоретически он восстановится за неделю до матча Лиги чемпионов, который состоится 21 февраля. Конечно, спешить с его возвращением в игру высокого уровня было бы нежелательно.
В матче против "Осасуны" Рафинья получил травму двуглавой мышцы бедра.
???? JUST IN: Raphinha is a serious doubt for the game vs. Napoli, as he will be out for around a month. @RogerTorello ???????? pic.twitter.com/0KfEdYkef3— barcacentre (@barcacentre) January 12, 2024
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