Вингер Барселоны может пропустить матч ЛЧ против Наполи

"Барселона" может остаться без вингера Рафиньи в матче Лиги Чемпионов против "Наполи", который состоится в феврале.

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Врач игрока говорит, что Рафинья выбыл примерно на месяц. Теоретически он восстановится за неделю до матча Лиги чемпионов, который состоится 21 февраля. Конечно, спешить с его возвращением в игру высокого уровня было бы нежелательно.

В матче против "Осасуны" Рафинья получил травму двуглавой мышцы бедра.