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Вингер Барселоны может пропустить матч ЛЧ против Наполи

Испания
Обновлено

Футболист получил травму в матче против Осасуны

Вингер Барселоны может пропустить матч ЛЧ против Наполи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" может остаться без вингера Рафиньи в матче Лиги Чемпионов против "Наполи", который состоится в феврале.

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Врач игрока говорит, что Рафинья выбыл примерно на месяц. Теоретически он восстановится за неделю до матча Лиги чемпионов, который состоится 21 февраля. Конечно, спешить с его возвращением в игру высокого уровня было бы нежелательно.

В матче против "Осасуны" Рафинья получил травму двуглавой мышцы бедра.

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Рафинья Барселона Наполи
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Бapceлиниyс
12.01.2024 в 18:54
Та восстановится, куда он денется.
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
12.01.2024 в 18:54
Та восстановится, куда он денется.
Ответить
0
0

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