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Примера. Вильярреал разбит на Канарах, Сельта не сильнее Мальорки, Иско снова решает

Испания

Испанские середняки порадовали красивыми голами

Примера. Вильярреал разбит на Канарах, Сельта не сильнее Мальорки, Иско снова решает

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gabriel Jimenez Lorenzo/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Желтая субмарина" потерпела 4-е поражение в 5 последних матчах во всех турнирах.

"Вильярреал" провел матч в своем репертуаре - неэффективная атака и дырявая оборона.

Кириан Родригес открыл счет из центральной зоны, куда ему откатил Молейро, но дальше гости могли забить целых три гола. Жерар Морено и Моралес выбегали на ворота - и оба ударили мимо; Парехо со штрафного попал в перекладину.

И что было дальше? "Лас-Пальмас" удвоил перевес в счете, использовав банальный угловой.

Ну, а затем еще и в контратаку успешно сбегал - Кириан оформил дубль, воспользовавшись отсутствием у соперника защиты.

А что "Вильярреал"? Уже при счете 0:3 Серлот имел два отменных шанса, но и он оба запорол.

Неэффективность "Субмарины" опустила ее в таблице на 15-е место с 19 очками. У "Лас-Пальмаса" - 8-я строчка и 28 баллов.

20-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Вильярреал" - 3:0

Голы: Кириан Родригес, 8, 63, Эрсог, 51

"Лас-Пальмас": Вальес - Суарес, Эрсог, Мармоль, Серхи Кардона - Муньос (Луаодис, 73), Перроне, Кириан Родригес (Марк Кардона, 86) - Мунир (Иньяки Гонсалес, 86), Сандро (Бенито Рамирес, 73), Молейро (Парк, 61)

"Вильярреал": Йоргенсен - Альти (Фемения, 56), Байи, Куэнка, Педраса (Альберто Морено, 68) - Ахомаш, Комесанья (Коклен, 68), Парехо, Баэна (Тригейрос, 75) - Жерар Морено, Моралес (Серлот, 56)

Предупреждения: Суарес, 16, Муньос, 16, Эрсог, 34, Серхи Кардона, 43 - Альти, 1, Баэна, 19, Байи, 39

Два клуба, которые борются за выживание, сыграли на радость конкурентам.

"Сельта" открыла счет благодаря перехвату на чужой половине - гол красивым ударом в падении забил Аспас.

В остальном "Кельты" впереди ничего не создали и только страдали в обороне - причем именно страдали, ведь моментов было хоть отбавляй.

К счастью для гостей, Ведат Мурики травмирован, а его сменщик Кайл Ларин уже традиционно для этого сезона реализовал один момент из пяти. Причем, что странно - играл-то канадец реально хорошо. Он и обыгрывал, и на опережение отлично успевал, но с завершающим ударом у него просто беда.

Ну, и еще отметим новичка "Сельты" Жаилсона - он не только привез себе гол, но и грубо ошибся вблизи своих ворот еще дважды. Усилил так усилил.

В таблице после 20 туров у "Кельтов" 17 очков и 16-е место; "Мальорка" идет 14-й с 19 баллами. Все, как видите, очень плотно.

20-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Сельта" - 1:1

Голы: Ларин, 43 - Аспас, 10

"Мальорка": Райкович - Маффео, Гонсалес, Раильо, Копете, Лато (ван дер Хейден, 80) - Антонио Санчес (Абдон, 70), Морланес (Маскарель, 70), Саму Кошта (Дардер, 65), Дани Родригес - Ларин

"Сельта": Гуаита - Мингеса, Жаилсон, Нуньес, Домингес, Ману Санчес - Карлес Перес (Мигель Родригес, 46), Тапиа, Дотор (де ла Торре, 80) - Аспас (Дувикас, 70), Странд Ларсен

Предупреждения: Ларин, 37, Гонсалес, 45+3, Абдон, 88, Копете, 89 - Странд Ларсен, 82

Минимальная, но справедливая победа зелено-полосатых в одном из многочисленных андалусийских дерби.

"Гранада" сегодня запомнилась только двумя отмененными голами - Узуни на старте и Аресо в концовке забили из офсайда.

В остальном игру вел "Бетис, и он обязан был открывать счет еще в первом тайме, но Ассане Диао, Луис Энрике, Иско, Гуардадо пробивали плохо; когда не тащил великолепный Баталья - помогали рикошеты.

Вдобавок хозяева потеряли сразу двух игроков из-за травм - речь про Айосе Переса и Айтора Руибаля.

Невезение? Ну да, но также "Бетис" тащит вниз отсутствие забивного центрфорварда. Хорошо, что есть Иско - на 76-й минуте он взял инициативу на себя и пальнул с острого угла. Этот удар и сделал разницу.

В таблице победа подняла "Бетис" на 7-е место с 31 очком. У "Гранады" - 11 баллов и 19-я позиция.

20-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Гранада" - 1:0

Гол: Иско, 76

"Бетис": Руи Силва - Руибаль (Бусто, 50), Песселья, Сократис, Абнер - Рока, Гуардадо - Луис Энрике, Иско, Айосе Перес (Диао, 19) - Виллиан Жозе (Фекир, 69)

"Гранада": Баталья - Мендес (Мелендо, 90), Пянтковский, Микель, Нева - Сарагоса, Серхио Руис (Гумбау, 68), Вильяр (Онгла, 87), Кальехон (Аресо, 68) - Узуни (Пуэртас, 86), Бойе

Предупреждения: Сократис, 55, Диао, 65, Иско, 90+1 - Мендес, 13, Узуни, 33, Баталья, 43, Пуэртас. 90+3

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Сельта (Виго) Гранада Мальорка Бетис (Севилья) Вильярреал Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
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