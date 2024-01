Примера. Вильярреал разбит на Канарах, Сельта не сильнее Мальорки, Иско снова решает

"Желтая субмарина" потерпела 4-е поражение в 5 последних матчах во всех турнирах.

"Вильярреал" провел матч в своем репертуаре - неэффективная атака и дырявая оборона.

Кириан Родригес открыл счет из центральной зоны, куда ему откатил Молейро, но дальше гости могли забить целых три гола. Жерар Морено и Моралес выбегали на ворота - и оба ударили мимо; Парехо со штрафного попал в перекладину.

И что было дальше? "Лас-Пальмас" удвоил перевес в счете, использовав банальный угловой.

Ну, а затем еще и в контратаку успешно сбегал - Кириан оформил дубль, воспользовавшись отсутствием у соперника защиты.

4 - Las Palmas's Kirian Rodríguez has been involved in four goals (three goals and one assist) in his last five appearances in LaLiga. Streak. pic.twitter.com/lFRnQyDhXt — OptaJose (@OptaJose) January 13, 2024

А что "Вильярреал"? Уже при счете 0:3 Серлот имел два отменных шанса, но и он оба запорол.

Неэффективность "Субмарины" опустила ее в таблице на 15-е место с 19 очками. У "Лас-Пальмаса" - 8-я строчка и 28 баллов.

20-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Вильярреал" - 3:0

Голы: Кириан Родригес, 8, 63, Эрсог, 51

"Лас-Пальмас": Вальес - Суарес, Эрсог, Мармоль, Серхи Кардона - Муньос (Луаодис, 73), Перроне, Кириан Родригес (Марк Кардона, 86) - Мунир (Иньяки Гонсалес, 86), Сандро (Бенито Рамирес, 73), Молейро (Парк, 61)

"Вильярреал": Йоргенсен - Альти (Фемения, 56), Байи, Куэнка, Педраса (Альберто Морено, 68) - Ахомаш, Комесанья (Коклен, 68), Парехо, Баэна (Тригейрос, 75) - Жерар Морено, Моралес (Серлот, 56)

Предупреждения: Суарес, 16, Муньос, 16, Эрсог, 34, Серхи Кардона, 43 - Альти, 1, Баэна, 19, Байи, 39

Два клуба, которые борются за выживание, сыграли на радость конкурентам.

"Сельта" открыла счет благодаря перехвату на чужой половине - гол красивым ударом в падении забил Аспас.

В остальном "Кельты" впереди ничего не создали и только страдали в обороне - причем именно страдали, ведь моментов было хоть отбавляй.

К счастью для гостей, Ведат Мурики травмирован, а его сменщик Кайл Ларин уже традиционно для этого сезона реализовал один момент из пяти. Причем, что странно - играл-то канадец реально хорошо. Он и обыгрывал, и на опережение отлично успевал, но с завершающим ударом у него просто беда.

5 - Cyle Larin has attempted 5 shots on target against Celta de Vigo, the highest tally for a Mallorca player in a same LaLiga game since Gonzalo Castro against Rayo Vallecano in May 2012 (5). Intensity. pic.twitter.com/LHs6anOFBf — OptaJose (@OptaJose) January 13, 2024

Ну, и еще отметим новичка "Сельты" Жаилсона - он не только привез себе гол, но и грубо ошибся вблизи своих ворот еще дважды. Усилил так усилил.

В таблице после 20 туров у "Кельтов" 17 очков и 16-е место; "Мальорка" идет 14-й с 19 баллами. Все, как видите, очень плотно.

20-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Сельта" - 1:1

Голы: Ларин, 43 - Аспас, 10

"Мальорка": Райкович - Маффео, Гонсалес, Раильо, Копете, Лато (ван дер Хейден, 80) - Антонио Санчес (Абдон, 70), Морланес (Маскарель, 70), Саму Кошта (Дардер, 65), Дани Родригес - Ларин

"Сельта": Гуаита - Мингеса, Жаилсон, Нуньес, Домингес, Ману Санчес - Карлес Перес (Мигель Родригес, 46), Тапиа, Дотор (де ла Торре, 80) - Аспас (Дувикас, 70), Странд Ларсен

Предупреждения: Ларин, 37, Гонсалес, 45+3, Абдон, 88, Копете, 89 - Странд Ларсен, 82

Минимальная, но справедливая победа зелено-полосатых в одном из многочисленных андалусийских дерби.

"Гранада" сегодня запомнилась только двумя отмененными голами - Узуни на старте и Аресо в концовке забили из офсайда.

В остальном игру вел "Бетис, и он обязан был открывать счет еще в первом тайме, но Ассане Диао, Луис Энрике, Иско, Гуардадо пробивали плохо; когда не тащил великолепный Баталья - помогали рикошеты.

Вдобавок хозяева потеряли сразу двух игроков из-за травм - речь про Айосе Переса и Айтора Руибаля.

Невезение? Ну да, но также "Бетис" тащит вниз отсутствие забивного центрфорварда. Хорошо, что есть Иско - на 76-й минуте он взял инициативу на себя и пальнул с острого угла. Этот удар и сделал разницу.

350 - @isco_alarcon is making his 350th appearance in @LaLigaEN:



246 - Real Madrid ????⚪️

69 - Málaga ⚪️????

19 - Real Betis ????⚪️

12 - Sevilla ????⚪️

4 - Valencia ⚪️⚫️



Veteran. pic.twitter.com/QckyROgjqi — OptaJose (@OptaJose) January 13, 2024

В таблице победа подняла "Бетис" на 7-е место с 31 очком. У "Гранады" - 11 баллов и 19-я позиция.

20-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Гранада" - 1:0

Гол: Иско, 76

"Бетис": Руи Силва - Руибаль (Бусто, 50), Песселья, Сократис, Абнер - Рока, Гуардадо - Луис Энрике, Иско, Айосе Перес (Диао, 19) - Виллиан Жозе (Фекир, 69)

"Гранада": Баталья - Мендес (Мелендо, 90), Пянтковский, Микель, Нева - Сарагоса, Серхио Руис (Гумбау, 68), Вильяр (Онгла, 87), Кальехон (Аресо, 68) - Узуни (Пуэртас, 86), Бойе

Предупреждения: Сократис, 55, Диао, 65, Иско, 90+1 - Мендес, 13, Узуни, 33, Баталья, 43, Пуэртас. 90+3