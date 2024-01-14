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Примера. Альмерия - Жирона 0:0. Худший матч каталонцев в сезоне

Испания
Обновлено

Тем не менее, они теперь лидеры

Примера. Альмерия - Жирона 0:0. Худший матч каталонцев в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" абсолютно неожиданно оступилась на поле "Альмерии", которая не выиграла ни единого матча из двадцати в текущей Ла Лиге.

Уже со старта было заметно, что игра у каталонцев не идет. Комбинационная игра не клеилась, Довбика закрыли; на флангах Валери играл небрежно, а Коуто вообще никак. Вдобавок темп матча был почти пешим.

Хозяева чувствовали себя гораздо удобнее в такой игре, и еще до перерыва Серхио Аррибас мог даже хет-трик оформить, но не забил даже с двух метров - комичный получился эпизод.

Ничего смешного не было только для "Жироны". Ее игра и не думала улучшаться, и на 60-й минуте статистика ударов была 11:2 в пользу "Альмерии". Ясно, что Мичел начал делать замены.

Стало ли намного лучше? Да нет. "Жирона" с выходами Цыганкова и Савио заиграла бодрее, были опасные навесы; один перспективный штрафной, который не использовал Гарсия. Тем не менее, не было главного - подавляющего игрового преимущества и стопроцентных шансов.

Более того, задержавшись на чужой половине каталонцы еще и контратаку пропустили, и Алейшу пришлось фолить на красную, чтобы спасти команду от верного пропущенного гола.

После этого о победе "Жироны" речь уже не шла, и гости согласились на ничью.

Пока это абсолютно точно самый слабый их матч в сезоне, и все же по иронии судьбы он вывел каталонцев на чистое первое место в таблице с 49 очками.

Касательно "Альмерии", то у нее лишь 6 баллов и она вылетает, но делает это красиво.

20-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Жирона" - 0:0

"Альмерия": Масимиану - Пубиль (Рамазани, 68), Монтес (Суарес, 84), Эдгар Гонсалес (Посо, 63), Чуми, Акиеме - Аррибас (Каики, 84), Робертоне, Лопи, Эмбарба (Мелеро, 69) - Баптистао

"Жирона": Гассанига - Арнау, Хуанпе, Блинд, Гутьеррес - Коуто (Цыганков, 57), Мартин, Алейш Гарсия, Валери (Савио, 67) - Торре (Солис, 57), Довбик (Стуани, 67)

Предупреждения: Баптистао, 21, Акиеме, 56, Монтес, 79, Каики, 84 - Валери, 35, Хуанпе, 64, Савио, 71, Арнау, 90+7

Удаление: Алейш Гарсия, 80

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Жирона Альмерия
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1 голосов
Комментарии
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mr.Smith
14.01.2024 в 20:12
Спад був неминучий.От і він
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2
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Комментарии 36
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mr.Smith
14.01.2024 в 20:12
Спад був неминучий.От і він
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0
2
masimka9 (Днепр)
14.01.2024 в 19:03
Согласен ,что если хочешь бороться за самые высокие места ,надо выигрывать у команд с нижней части таблицы...
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3
1
Ariakiev01 (Київ)
14.01.2024 в 18:48
як мінімум потрібно було Стуані у пару до Довбика. може щось і вийшло. БО реально фланги вмерли з початку гри. Мічел ще не зрозумів, що проти них будуть ставити автобус всі зто після 10 місця. А перестрілку можуть дозволити перша половина таблиці.
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0
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 18:35
Выпустить Довбика в старте без Савио и Цыгана было крайне неразумно. Хотя бы одного из них надо было поставить с ним в связку. Я был очень удивлён решением Мичела, ведь он мне казался умным тренером.
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MaximSK (Киев)
14.01.2024 в 18:32
Плохо настроились на игру, еще не было Савио почему-то с первых минут и за весь матч ни одного голевого момента не смогли создать, а Альмерия могла 2-3 забить. Жирона сыграла слабо, но и Альмерия провела лучший матч в сезоне, даже заслуживали победу сегодня.
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3
0
ukatan (Харьковская обл.)
14.01.2024 в 18:18
Ну ось і скисла "Жирона". Чого рано чи піздно варто було чекати.
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3
2
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 18:29
Ой, да не скисла она, я вас умаляю. Просто сегодня был чисто тренерский проё.б. Шо очень странно, как для Мичела.
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ukatan (Харьковская обл.)
14.01.2024 в 19:18
То есть это тренер дал установку в матче с аутсайдером ползать по полю как дохлые мухи? Да, явная тренерская ошибка...
 
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 19:20
Нннда...
 
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PiterCantrope (Франківськ)
14.01.2024 в 18:07
Слабкий матч Алейша Ґарсії, Довбика, Торре, Коуто, Ґутієрреса і всієї "Жирони". Але рано чи пізно вони мали зіграти слабко, особливо враховуючи відсутність основних гравців. Можливо якби Коуто поставили правим захисником і перед ним зіграв би більш атакувальний гравець, то вони могли би щось придумати з того флангу. Але просто не було кому грати, бо після серії травм Мічел не хотів випускати Савіо, Циганкова або Ерреру з перших хвилин. "Жирона" дуже залежна від своїх основних гравців, що зрозуміло. "Більбао" виграв свою гру, і таблиця виглядає так, що щоб зайняти 4-те місце треба буде під 80 очок. А минулого року "Реал" був другим з 76 очками. А в 2000 році "Депортиво" виграв лігу взагалі з 69 очками.Повторення історії "Лестера" не буде, бо друге місце тоді в Англії зайняла команда з 71 очком.
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 18:13
Четвёртое место для Жироны будет уже выше крыши. А тут ещё реально побороться и за третье. Первые два вы знаете за кем будут.
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 17:28
Если бы абсолютно здоровые Савио и Цыганков играли с первых минут, то Жирона бы победила однозначно. А без этих двух был бесполезен и Довбик. Но Мичел уже примерил треуголку... и Альмерию за команду уже не считал. Так вот получи тогда по носу Анхель и пеняй сам на себя. Всё-таки испанцы туповатый народ, я всегда это знал. Добрый, гостеприимный, весёлый, но туповатый. Они очень похожи на... ну да ладно.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.01.2024 в 17:49
похожи на... ну да ладно. Три точкиИ что это за народ из трех букв? )
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 17:59
Нет товарищ американец, это не США.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.01.2024 в 18:06
У меня и мысли такой не появилось. Я подумал ЮАР
 
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 18:06
А ещё есть ЦАР.
 
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 17:16
Всё просто господа, Мичел самоуверенный долбоё@.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.01.2024 в 17:19
самоуверенность - первый шаг к сказочности)))
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4
3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.01.2024 в 17:21
Тиран - местный премудрый Соломон.)))
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.01.2024 в 17:23
Вот беда, запятую пропустил, или нет? )))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.01.2024 в 17:25
оставь на следующие комменты)))
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.01.2024 в 17:26
Оk, так и сделаю.))))
 
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 17:41
Тиран это ум, честь и совесть нашей эпохи! Да здравствует Тиран! Ура товарищи!
 
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miha (Нежин)
14.01.2024 в 17:13
Шо там кращий гравець в атаці всіх ліг на планеті, скільки хектриків зробив?
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 17:46
Как центранап Довбик зависимый игрок, так шо не будем на него бочку катить. Лучше покатить на Мичела.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.01.2024 в 17:10
Чемпионами становятся те, кто теряет меньше очков в играх .против аутсайдеров.
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 17:56
Честно говоря на чемпионство Жироны никто серьёзно и не рассчитывал.
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okolegko (Київ)
14.01.2024 в 17:08
Вот і сказачкє канєц
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 17:48
Смотря шо считать за сказку.
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Zidane5 (Одесса)
14.01.2024 в 17:07
Самая бестолковая игра Жироны. Сами себе создали проблемы с последней командой. Если выводы не сделают - Мичел закончит на 4-5 месте и это еще спорно. Ну и команда наелась уже , это видно .
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.01.2024 в 17:17
Плохие игры у всех случаются. А то, что Жирона не будет чемпионом, а максимум в зоне еврокубков было понятно сразу, как бы не хотелось чего-то новенького в ЛаЛиге.
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 17:50
Пятое место у Жироны уже стопудово, а вот за четвёртое будет бодаться с Атлетико и Атлетиком.
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 18:18
за третье-четвёртое
 
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Romerik (YNWA)
14.01.2024 в 17:05
Мітчел сам себе переграв, або просто ідіот, раз повірив, що ще вчорашній напіврезерв аутсайдера ла ліги зможе обіграти останню команду чемпіонату. Погнався за двома зайцями і вистрілив собі в ноги. І довбик був відрізаний без підтримки партнерів і потім крайки були без підтримки стовпа і справжнього форварда, при всій повазі до стуані.
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5
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 17:55
Абсолютно верно.
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4
0
Djarik87 (Киевская область)
14.01.2024 в 17:03
Довбик який матч підряд провалює.
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