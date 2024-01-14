Примера. Альмерия - Жирона 0:0. Худший матч каталонцев в сезоне

"Жирона" абсолютно неожиданно оступилась на поле "Альмерии", которая не выиграла ни единого матча из двадцати в текущей Ла Лиге.

Уже со старта было заметно, что игра у каталонцев не идет. Комбинационная игра не клеилась, Довбика закрыли; на флангах Валери играл небрежно, а Коуто вообще никак. Вдобавок темп матча был почти пешим.

Хозяева чувствовали себя гораздо удобнее в такой игре, и еще до перерыва Серхио Аррибас мог даже хет-трик оформить, но не забил даже с двух метров - комичный получился эпизод.

Ничего смешного не было только для "Жироны". Ее игра и не думала улучшаться, и на 60-й минуте статистика ударов была 11:2 в пользу "Альмерии". Ясно, что Мичел начал делать замены.

Стало ли намного лучше? Да нет. "Жирона" с выходами Цыганкова и Савио заиграла бодрее, были опасные навесы; один перспективный штрафной, который не использовал Гарсия. Тем не менее, не было главного - подавляющего игрового преимущества и стопроцентных шансов.

Sergio Arribas misses a huge chance ???????????? pic.twitter.com/947P9HMzB9 — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) January 14, 2024

Более того, задержавшись на чужой половине каталонцы еще и контратаку пропустили, и Алейшу пришлось фолить на красную, чтобы спасти команду от верного пропущенного гола.

После этого о победе "Жироны" речь уже не шла, и гости согласились на ничью.

Пока это абсолютно точно самый слабый их матч в сезоне, и все же по иронии судьбы он вывел каталонцев на чистое первое место в таблице с 49 очками.

Касательно "Альмерии", то у нее лишь 6 баллов и она вылетает, но делает это красиво.

20-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Жирона" - 0:0

"Альмерия": Масимиану - Пубиль (Рамазани, 68), Монтес (Суарес, 84), Эдгар Гонсалес (Посо, 63), Чуми, Акиеме - Аррибас (Каики, 84), Робертоне, Лопи, Эмбарба (Мелеро, 69) - Баптистао

"Жирона": Гассанига - Арнау, Хуанпе, Блинд, Гутьеррес - Коуто (Цыганков, 57), Мартин, Алейш Гарсия, Валери (Савио, 67) - Торре (Солис, 57), Довбик (Стуани, 67)

Предупреждения: Баптистао, 21, Акиеме, 56, Монтес, 79, Каики, 84 - Валери, 35, Хуанпе, 64, Савио, 71, Арнау, 90+7

Удаление: Алейш Гарсия, 80