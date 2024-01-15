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Винисиус рассказал о конфликте с игроками Барселоны в финале Суперкубка Испании
Нападающий Реала прокомментировал конфликт с футболистами Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stringer/Anadolu
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал конфликт с футболистами "Барселоны" во время финального матча Суперкубка Испании с "Барселоной" (4:1).
Напомним, при счете 4:1 в пользу "Реала" игрок "Барселоны" Рональд Араухо был удален. После этого Винисиус жестом показал игрокам "Барселоны" (в частности скамейке запасных каталонцев) счет в матче, после того как каталонцы начали возмущаться из-за красной карточки Араухо.
"Мне очень грустно, потому что все хотят конфликтовать со мной, поскольку знают, что появятся в прессе. Я стараюсь сосредоточиться на игре, чтобы добиться успеха. Я не святой. Иногда я слишком много говорю или веду мяч, чего не следует делать, но я здесь, чтобы совершенствоваться. Анчелотти и мои товарищи по команде учат меня", - приводит слова Винисиуса Ok Diario.
Отметим, что в этом матче Винисиус оформил хет-трик.
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