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Флорентино Перес стал самым титулованным президентом в истории Реала
Реал разгромил Барселону и стал обладателем Суперкубка Испании
Фото: twitter.com/realmadrid
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес после разгромной победы над "Барселоной" в финальном матче Суперкубка Испании отметился невероятным достижением.
Функционер выиграл с командой свой 33-й трофей, став самым титулованным президентом в истории мадридского клуба, обойдя Сантьяго Бернабеу, на счету которого было 32 трофея.
Напомним, команды играли на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). "Реал" разгромил "Барселону" со счетом 4:1 и стал обладателем Суперкубка Испании.
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