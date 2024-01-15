Флорентино Перес стал самым титулованным президентом в истории Реала

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес после разгромной победы над "Барселоной" в финальном матче Суперкубка Испании отметился невероятным достижением.

Функционер выиграл с командой свой 33-й трофей, став самым титулованным президентом в истории мадридского клуба, обойдя Сантьяго Бернабеу, на счету которого было 32 трофея.

Напомним, команды играли на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). "Реал" разгромил "Барселону" со счетом 4:1 и стал обладателем Суперкубка Испании.