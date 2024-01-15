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Анчелотти: Арду Гюлер - это один из основных игроков нашей команды

Испания

Главный тренер Реала рассказал о турецком хавбеке

Анчелотти: Арду Гюлер - это один из основных игроков нашей команды

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Gonzalez/Anadolu Agency

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о турецком полузащитнике Арду Гюлере.

"Это один из основных игроков нашей команды. Гюлер вернулся после тяжелой травмы. Он получит кучу игрового времени на поле. Мы ему доверяем".

Арду Гюлер дебютировал за "Реал" в матче Кубка Испании против "Арандины". Он вышел в стартовом составе команды.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Арда Гюлер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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