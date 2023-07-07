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Гюлер дал интервью после перехода в Реал: Как только появился вариант с Мадридом, все остальное потеряло ценность
18-летний полузащитник готов бороться за место в основном составе
Фото: twitter.com/realmadridfra
Арда Гюлер дал первую пресс-конференцию в качестве игрока мадридского "Реала". Полузащитник рассказал, что ему позвонил лично Карло Анчелотти.
"Я повторюсь: многие клубы сделали мне предложения. Но как только появился вариант с "Реалом", все остальное потеряло ценность.
Анчелотти позвонил и рассказал, что хочет видеть меня в команде. Он рассказал, на какой позиции видит меня. Было много разговоров.
В центре поля мне комфортнее всего. Но это не так важно. Я хочу бороться за место в составе. Я хочу проявлять себя в атаке и создавать голевые моменты. Позицию мне подберет тренер. Я хорошо играю как в центре, так и справа", – сказал Гюлер.
Напомним, что "Реал" обошел в борьбе за игрока, помимо прочих, "Барселону".
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