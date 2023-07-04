Гюлер выбрал Реал: талантливый 18-летний полузащитник решил не переходить в Барселону
Турок подпишет контракт с "Мадридом" уже этим летим
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Seskim Photo/MB Media
Арда Гюлер перейдет в мадридский "Реал", сообщает The Athletic. 18-летний хавбек сделал выбор в пользу "сливочных", а не "Барселоны".
Ранее сообщалось, что "Барселона" проявляет сильный интерес к футболисту и хочет его подписать. Контракт Гюлера с "Фенербахче" рассчитан до лета 2025-го.
Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 15 миллионов евро. В минувшем сезоне Гюлер провел за "Фенер" 35 поединков, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.
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Источник:theathletic.com
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Комментарии (5)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.07.2023 в 01:14
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Доктор Хаймарс
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denis_m
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oda1979 (Запорожье)
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