Гюлер выбрал Реал: талантливый 18-летний полузащитник решил не переходить в Барселону

Арда Гюлер перейдет в мадридский "Реал", сообщает The Athletic. 18-летний хавбек сделал выбор в пользу "сливочных", а не "Барселоны".

Ранее сообщалось, что "Барселона" проявляет сильный интерес к футболисту и хочет его подписать. Контракт Гюлера с "Фенербахче" рассчитан до лета 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 15 миллионов евро. В минувшем сезоне Гюлер провел за "Фенер" 35 поединков, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.