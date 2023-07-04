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Гюлер выбрал Реал: талантливый 18-летний полузащитник решил не переходить в Барселону

Трансферы
(1 голосов)

Турок подпишет контракт с "Мадридом" уже этим летим

Гюлер выбрал Реал: талантливый 18-летний полузащитник решил не переходить в Барселону

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Seskim Photo/MB Media

Новина українською

Арда Гюлер перейдет в мадридский "Реал", сообщает The Athletic. 18-летний хавбек сделал выбор в пользу "сливочных", а не "Барселоны".

Ранее сообщалось, что "Барселона" проявляет сильный интерес к футболисту и хочет его подписать. Контракт Гюлера с "Фенербахче" рассчитан до лета 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 15 миллионов евро. В минувшем сезоне Гюлер провел за "Фенер" 35 поединков, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Арда Гюлер
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Источник:
theathletic.com

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Комментарии (5)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.07.2023 в 01:14
Hello редакция! Я понимаю, что Мадрид, это приятное для вас болото. Вы бы день и ночь писали всякие рассказы про них, но мне вот интересно есть ли у вас что-нибудь о Барсе интересное кроме дерьма? Наверное я напишу что-нибудь для барселонцев …. например Барса закончила подписание очень хорошего игрока тоже . Я о Викторе Роке , который присоединится к Барсе через 6 месяцев. Хороший нападающий, очень похож на легенду Барсы Луиса Суареса.
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0
0
Доктор Хаймарс
05.07.2023 в 00:44
С таким же успехом спортивный веб-сайт "Ау-футболь" может написать, что Мбаппе положил на Реал и переходит в Барсу. И мы этому поверим?
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0
0
Доктор Хаймарс
05.07.2023 в 00:41
The Athletic – спортивный веб-сайт и одноимённое приложение, работающие по подписке. Интернет-издание предлагает освещение спортивных событий с рынков США, Канады и Великобритании без рекламы. Основные освещаемые направления: футбол, баскетбол, бейсбол, американский футбол и хоккей. Ну что тут скажешь...
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0
0
denis_m
05.07.2023 в 00:26
Талановита молодь обирає Реал Мадрид.Це добре для майбутнього цього клубу.
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
04.07.2023 в 23:27
Правильное решение.
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+1
-2

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