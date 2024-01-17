  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Наставник Валенсии рассказал, сыграет ли Яремчук в матче Кубка Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Валенсии рассказал, сыграет ли Яремчук в матче Кубка Испании

Испания

Украинец пропустил предыдущий поединок из-за болезни

Наставник Валенсии рассказал, сыграет ли Яремчук в матче Кубка Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха рассказал о состоянии украинского форварда Романа Яремчука перед ближайшим матчем 1/8 финала Кубка Испании против "Сельты".

"Как себя чувствует Яремчук? Ему уже лучше, он полностью завершил тренировку с командой. Он может сыграть против "Сельты".

Что касается ротации, то здесь вопрос не в том, делать ротацию или нет, а в том, чтобы выставить наиболее конкурентоспособную команду для того типа игры, который, как мы думаем, и попытаться сделать все правильно, чтобы иметь больше шансов на победу", - приводит слова наставника "летучих мышей" Marca.

Напомним, из-за болезни Яремчук пропустил поединок Ла Лиги против "Кадиса" (4:1).

Матч "Валенсия" - "Сельта" состоится сегодня, 17 января и начнется в 21:00.

По теме
yellow-arrow
Барселона - Реал. В женском Эль-Класико извечные соперники разыграют место в финале Суперкубка
yellow-arrow
"Он сообщил мне, что возглавит Барселону". Испанский журналист назвал следующего тренера каталонцев
yellow-arrow
Кубок короля. Бильбао и Севилья комфортно вышли в четвертьфинал, Мальорке пришлось помучиться
Валенсия (Испания) Роман Яремчук Сельта (Виго) Рубен Бараха
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости