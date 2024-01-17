Наставник Валенсии рассказал, сыграет ли Яремчук в матче Кубка Испании

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха рассказал о состоянии украинского форварда Романа Яремчука перед ближайшим матчем 1/8 финала Кубка Испании против "Сельты".

"Как себя чувствует Яремчук? Ему уже лучше, он полностью завершил тренировку с командой. Он может сыграть против "Сельты".

Что касается ротации, то здесь вопрос не в том, делать ротацию или нет, а в том, чтобы выставить наиболее конкурентоспособную команду для того типа игры, который, как мы думаем, и попытаться сделать все правильно, чтобы иметь больше шансов на победу", - приводит слова наставника "летучих мышей" Marca.