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Наставник Валенсии рассказал, сыграет ли Яремчук в матче Кубка Испании
Украинец пропустил предыдущий поединок из-за болезни
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха рассказал о состоянии украинского форварда Романа Яремчука перед ближайшим матчем 1/8 финала Кубка Испании против "Сельты".
"Как себя чувствует Яремчук? Ему уже лучше, он полностью завершил тренировку с командой. Он может сыграть против "Сельты".
Что касается ротации, то здесь вопрос не в том, делать ротацию или нет, а в том, чтобы выставить наиболее конкурентоспособную команду для того типа игры, который, как мы думаем, и попытаться сделать все правильно, чтобы иметь больше шансов на победу", - приводит слова наставника "летучих мышей" Marca.
Напомним, из-за болезни Яремчук пропустил поединок Ла Лиги против "Кадиса" (4:1).
Матч "Валенсия" - "Сельта" состоится сегодня, 17 января и начнется в 21:00.
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