Кубок короля. Бенитес выбил Валенсию и Яремчука, вылет прошлогоднего финалиста

"Сельта" Рафы Бенитеса плетется возле зоны вылета в Ла Лиге, но в рамках Кубка комфортно победила на "Месталье".

Самое интересное, что "Кельты" играли неосновным составом, а вот Рубен Бараха на матч против своего учителя выпустил старт. И что получил? В первом тайме гости играли просто лучше, что подчеркнул пижонский гол де ла Торре.

После обмена пенальти "Сельта" решила, что хватит, и отошла в оборону. "Валенсия" вроде пыталась ее атаковать, но вообще без моментов. Удары Дуро летели на 2-3 метра мимо.

Чтобы это исправить Рубен Бараха на последние 15 минут выпустил Романа Яремчука, но тот запорол один полумомент, а дальше расстворился на поле.

Ну, а как надо играть центрфорварда украинцу, тем временем, показал Тассос Дувикас - он элегантно отклеился от защитника и забил головой. Запомните это имя! У молодого грека уже 9 голов в текущем сезоне, и он эффективнее и Аспаса, а Странд Ларсена. С такой молодежью у "Сельты" есть будущее.

What a header from Anastasios Douvikas to get his brace and gives Celta Vigo the 3-1 lead away from home against Valencia in the Copa Del Rey. ⚽️⚽️????????



Luca de la Torre has a goal and now an assist in this match. ????????????pic.twitter.com/C9DEryqcsf — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) January 17, 2024

1/8 финала Кубка короля. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Сельта" - 1:3

Голы: Пепелу, 29 (с пенальти) - де ла Торре, 13, Дувикас, 18, 80

"Валенсия": Доменек - Коррея, Паулиста, Гасеровский, Васкес (Гильямон, 63) - Фран Перес (Гайя, 63), Пепелу, Герра (Яремчук, 76), Диего Лопес (Оторби, 82) - Дуро, Альберто Мари

"Сельта": Вильяр - Васкес (Ману Санчес, 63), Старфельт, Домингес, Ристич (Мингеса, 63) - Бельтран (Тапиа, 78), Сотело - Мигель Родригес (Уго Альварес, 87), Сведберг, де ла Торре - Дувикас

Предупреждения: Гасеровский, 86 - Васкес, 48, Сведберг, 69

Тяжелая победа "Ла Реала", но других у команды сейчас не бывает. Баски выиграли лишь 2 матча из последних 7.

Первый тайм на "Эль Садаре" - ни о чем. "Осасуна" претендовала на пенальти за фол Субельдии на Будимире, но это все.

Исход встречи решило начало второй половины. Захарян сперва мог забить с игры, но пробил немного мимо, а на 55-й минуте вывалился на ворота по центру, и Катена решил фолить. Конечно, это красная и пенальти. Ну, а Оярсабаль с точки исполнил хладнокровно.

???????? Goal: Mikel Oyarzabal | Osasuna 0-1 Real Sociedadpic.twitter.com/PdKMLRAMT2 — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 17, 2024

Забив гол, "Сосьедад" перешел в оборону и, пожалуй, правильно сделал. Идей, как пробить позиционную защиту, у Памплоны не оказалось. Была парочка опасных кроссов, но момент Арамбуру у ворот Айтора выглядел остреее. Ну, а еще потом Браис выбежал на одного вратаря - и это 0:2.

В общем и целом, финалист минувшего розыгрыша Кубка вылетел справедливо.

1/8 финала Кубка короля. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Реал Сосьедад" - 0:2

Голы: Оярсабаль, 57 (с пенальти), Мерино, 90+7

"Осасуна": Айтор Фернандес - Давид Гарсия, Катена, Крус - Аресо, Монкайола, Торро (Пенья, 65), Мохика (Рубен Гарсия, 65) - Орос (Ибаньес, 86), Арнаис (Барха, 79) - Будимир (Рауль Гарсия, 79)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо (Арамбуру, 81), Субельдия, Ле Норман, Тирни - Захарян, Урко Гонсалес (Браис Мендес, 60), Мерино, Барренечеа (Туррьентес, 60) - Андре Силва (Магунаселайя, 73), Оярсабаль (Садик, 73)

Предупреждения: Аресо, 55, Давид Гарсия, 61 - Магунаселайя, 75, Ле Норман, 87

Удаление: Катена, 56