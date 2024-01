Кубок короля. Бенитес выбил Валенсию и Яремчука, вылет прошлогоднего финалиста

"Сельта" Рафы Бенитеса плетется возле зоны вылета в Ла Лиге, но в рамках Кубка комфортно победила на "Месталье".

Самое интересное, что "Кельты" играли неосновным составом, а вот Рубен Бараха на матч против своего учителя выпустил старт. И что получил? В первом тайме гости играли просто лучше, что подчеркнул пижонский гол де ла Торре.

После обмена пенальти "Сельта" решила, что хватит, и отошла в оборону. "Валенсия" вроде пыталась ее атаковать, но вообще без моментов. Удары Дуро летели на 2-3 метра мимо.

Чтобы это исправить Рубен Бараха на последние 15 минут выпустил Романа Яремчука, но тот запорол один полумомент, а дальше расстворился на поле.

Ну, а как надо играть центрфорварда украинцу, тем временем, показал Тассос Дувикас - он элегантно отклеился от защитника и забил головой. Запомните это имя! У молодого грека уже 9 голов в текущем сезоне, и он эффективнее и Аспаса, а Странд Ларсена. С такой молодежью у "Сельты" есть будущее.

What a header from Anastasios Douvikas to get his brace and gives Celta Vigo the 3-1 lead away from home against Valencia in the Copa Del Rey. ⚽️⚽️????????



Luca de la Torre has a goal and now an assist in this match. ????????????