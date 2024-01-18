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Официально: Легендарный игрок Бетиса покинул клуб

Испания
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Новый клуб игрока поприветствовал эмоциональным видео

Официально: Легендарный игрок Бетиса покинул клуб

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Полузащитник Андрес Гуардадо покинул "Бетис" и присоединился к мексиканскому "Леону".

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К испанскому клубу игрок присоединился из "ПСВ" в 2017 году. В этом сезоне Гуардадо сыграл 12 матчей и не отметился никакими результативными действиями.

Мексиканский "Леон" поздравил нового игрока эмоциональным видео в стиле "Маленького принца".

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Источник:
club leon fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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