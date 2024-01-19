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Хави - о 3:1 с Унионистасом: Мы провели хороший второй тайм, но было тяжело
Тренер остался доволен победой Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine
Хави остался доволен победой "Барселоны" над "Унионистас Саламанка" (3:1).
"Временами мы хорошо играли, а временами наша игра оставляла желать лучшего. Иногда я чувствую отчаяние, поэтому и говорю, что мы находимся в процессе строительства.
Мы провели хороший второй тайм, но было тяжело. Мы страдали. Соперник забил великолепный гол, который усложнил нам жизнь. Однако мы приобрели уверенность в себе, взбодрились.
Я уезжаю с хорошими ощущениями. Есть вещи, которые нужно улучшить, но при 0:1 я видел, что мы доминируем. И второй тайм был очень хорошим. Мы встречались с великолепным соперником, очень хорошо подготовленным. Мы постараемся быть более убедительными", - сказал главный тренер "Барселоны".
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