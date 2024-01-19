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Симеоне - о 4:2 с Реалом: Мы хорошо контролировали игру. Сумели справиться с их атакой

Испания

Диего высказался о победе Атлетико

Симеоне - о 4:2 с Реалом: Мы хорошо контролировали игру. Сумели справиться с их атакой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Диего Симеоне высказался о победе "Атлетико" над "Реалом".

"Атлетико" выиграл у "Реала" дома в 1/8 финала Кубка Испании со счетом 4:2 по итогам дополнительного времени.

- Мы хорошо контролировали игру. Сумели справиться с их атакой, что сложно, потому что они очень хороши.

Мы набрались терпения и дождались своего момента. Гризманн забил, пожалуй, свой лучший гол.

Нам надо усердно работать и думать о Ла Лиге.

- У вас была стычка с Винисиусом.

- Нечего комментировать, - сказал главный тренер "Атлетико" Симеоне.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Реал (Мадрид)
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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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