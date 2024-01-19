  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хоселу - о вылете от Атлетико: Мы допустили несколько индивидуальных ошибок, которые нам помешали
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хоселу - о вылете от Атлетико: Мы допустили несколько индивидуальных ошибок, которые нам помешали

Испания

Нападающий поделился эмоциями после поражения в кубковом матче

Хоселу - о вылете от Атлетико: Мы допустили несколько индивидуальных ошибок, которые нам помешали

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хоселу отметил интенсивный календарь "Реала" после поражения от "Атлетико".

"Реал" покинул Кубок Испании на стадии 1/8 уступив "Атлетико" в овертайме (2:2, 2:4 - после дополнительного времени).

- Мы допустили несколько индивидуальных ошибок, которые нам помешали. Мы провели хороший матч и при ничьей 2:2 хотели победить, это ясно.

Но у нас много футболистов под большой игровой нагрузкой, и последние несколько недель давят на нас. Давайте используем этот матч с пользой и подумаем о том, что нас ждет впереди.

- Насколько сильно чувствовалась усталость?

- Мы много путешествовали в последние несколько дней, сыграли два овертайма, финал Это очень утомляет физически. И обратный путь, конечно, занял время.

Мы всегда хотим побеждать, но в целом мы очень довольны. Возможно, в последние несколько недель мы были... Не в плохом состоянии, но столько переездов и столько матчей наложили на нас отпечаток. Давайте проанализируем игру и подумаем о воскресенье, - сказал форвард "Реала".

Читайте также Дома они непобедимы. Атлетико — Реал Мадрид 4:2. Видео голов и обзор матча
По теме
yellow-arrow
Алавес - Кадис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Симеоне - о 4:2 с Реалом: Мы хорошо контролировали игру. Сумели справиться с их атакой
yellow-arrow
Анчелотти - о 2:4 от Атлетико: Реал отдал все силы, мне не в чем упрекнуть игроков
Хоселу Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
as
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости