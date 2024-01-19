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Хоселу - о вылете от Атлетико: Мы допустили несколько индивидуальных ошибок, которые нам помешали
Нападающий поделился эмоциями после поражения в кубковом матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хоселу отметил интенсивный календарь "Реала" после поражения от "Атлетико".
"Реал" покинул Кубок Испании на стадии 1/8 уступив "Атлетико" в овертайме (2:2, 2:4 - после дополнительного времени).
- Мы допустили несколько индивидуальных ошибок, которые нам помешали. Мы провели хороший матч и при ничьей 2:2 хотели победить, это ясно.
Но у нас много футболистов под большой игровой нагрузкой, и последние несколько недель давят на нас. Давайте используем этот матч с пользой и подумаем о том, что нас ждет впереди.
- Насколько сильно чувствовалась усталость?
- Мы много путешествовали в последние несколько дней, сыграли два овертайма, финал Это очень утомляет физически. И обратный путь, конечно, занял время.
Мы всегда хотим побеждать, но в целом мы очень довольны. Возможно, в последние несколько недель мы были... Не в плохом состоянии, но столько переездов и столько матчей наложили на нас отпечаток. Давайте проанализируем игру и подумаем о воскресенье, - сказал форвард "Реала".
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