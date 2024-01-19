Хоселу - о вылете от Атлетико: Мы допустили несколько индивидуальных ошибок, которые нам помешали

Хоселу отметил интенсивный календарь "Реала" после поражения от "Атлетико".

"Реал" покинул Кубок Испании на стадии 1/8 уступив "Атлетико" в овертайме (2:2, 2:4 - после дополнительного времени).

- Мы допустили несколько индивидуальных ошибок, которые нам помешали. Мы провели хороший матч и при ничьей 2:2 хотели победить, это ясно.

Но у нас много футболистов под большой игровой нагрузкой, и последние несколько недель давят на нас. Давайте используем этот матч с пользой и подумаем о том, что нас ждет впереди.

- Насколько сильно чувствовалась усталость?

- Мы много путешествовали в последние несколько дней, сыграли два овертайма, финал Это очень утомляет физически. И обратный путь, конечно, занял время.

Мы всегда хотим побеждать, но в целом мы очень довольны. Возможно, в последние несколько недель мы были... Не в плохом состоянии, но столько переездов и столько матчей наложили на нас отпечаток. Давайте проанализируем игру и подумаем о воскресенье, - сказал форвард "Реала".