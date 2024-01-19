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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании. Жирона будет играть против Мальорки

Испания
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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании. Жирона будет играть против Мальорки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 19 января состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании.

"Жирона", в составе которой играют украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик, встретится с "Мальоркой".

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Испании:

"Атлетик" (Бильбао) - "Барселона";
"Сельта" - "Реал Сосьедад";
"Мальорка" - "Жирона";
"Атлетико Мадрид" - "Севилья".

Матчи состоятся с 23 по 25 января.

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Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Мальорка Севилья Жирона
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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