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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании. Жирона будет играть против Мальорки
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 19 января состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании.
"Жирона", в составе которой играют украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик, встретится с "Мальоркой".
Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Испании:
"Атлетик" (Бильбао) - "Барселона";
"Сельта" - "Реал Сосьедад";
"Мальорка" - "Жирона";
"Атлетико Мадрид" - "Севилья".
Матчи состоятся с 23 по 25 января.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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