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Пеллегрини: Если мы думаем, что столкнёмся с кризисной Барселоной, то ошибаемся

Испания
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Чилиец не намерен недооценивать противника

Пеллегрини: Если мы думаем, что столкнёмся с кризисной Барселоной, то ошибаемся

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини проанализировал состояние "блауграны" перед предстоящей игрой в рамках Ла Лиги.

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"Для таких команд как "Барселона" сомнения порождаются одной неудачей. Они хорошо выступили в других соревнованиях, кроме Суперкубка, и борются за первые места в чемпионате. Они на несколько очков отстают от лидера, но еще осталось разыграть 54 балла. Если мы думаем, что столкнемся с кризисной "Барсой" - мы ошибаемся. Ожидаем тяжелой встречи, как это всегда бывает в игре с ними, а также "Реалом" или "Атлетико".

В прошлом сезоне им практически никто не забивал. У них есть игроки, делающие разницу. Я вижу у них тот же потенциал, что и в прошлом сезоне", - добавил чилийский специалист.

Напомним, что встреча между "Бетисом" и "Барселоной" состоится завтра, на "Бенито Вильямарин", в 19:30 по киевскому времени.

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Мануэль Пеллегрини Барселона
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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