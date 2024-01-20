Пеллегрини: Если мы думаем, что столкнёмся с кризисной Барселоной, то ошибаемся

Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини проанализировал состояние "блауграны" перед предстоящей игрой в рамках Ла Лиги.

"Для таких команд как "Барселона" сомнения порождаются одной неудачей. Они хорошо выступили в других соревнованиях, кроме Суперкубка, и борются за первые места в чемпионате. Они на несколько очков отстают от лидера, но еще осталось разыграть 54 балла. Если мы думаем, что столкнемся с кризисной "Барсой" - мы ошибаемся. Ожидаем тяжелой встречи, как это всегда бывает в игре с ними, а также "Реалом" или "Атлетико".

В прошлом сезоне им практически никто не забивал. У них есть игроки, делающие разницу. Я вижу у них тот же потенциал, что и в прошлом сезоне", - добавил чилийский специалист.