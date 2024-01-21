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Хави: Мы пытаемся воспроизвести что-то новое и сталкиваемся с критикой
Дело в давлении?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес перед игрой против "Бетиса" рассказал о ситуации внутри "Барсы":
"Мы пытаемся воспроизвести что-то новое и сталкиваемся с критикой. "Барселона" большой клуб, история - это все давит на нас. Мы осознаем уровень требований, но побед в команде не хватает", — сказал Хави.
Напомним, сегодня, 21 декабря, "Барселона" сыграет против "Бетиса" в 19:30. В настоящее время "Барса" занимает третье место, отставая от первого места Ла Лиги "Жироны" на восемь очков.
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