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Хави: Мы пытаемся воспроизвести что-то новое и сталкиваемся с критикой

Испания
Обновлено

Дело в давлении?

Хави: Мы пытаемся воспроизвести что-то новое и сталкиваемся с критикой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес перед игрой против "Бетиса" рассказал о ситуации внутри "Барсы":

"Мы пытаемся воспроизвести что-то новое и сталкиваемся с критикой. "Барселона" большой клуб, история - это все давит на нас. Мы осознаем уровень требований, но побед в команде не хватает", — сказал Хави.

Напомним, сегодня, 21 декабря, "Барселона" сыграет против "Бетиса" в 19:30. В настоящее время "Барса" занимает третье место, отставая от первого места Ла Лиги "Жироны" на восемь очков.

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Хави Эрнандес Барселона
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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
21.01.2024 в 11:19
Авжеж клуб, що вдосконавив тікі-таку... і надалі проповідує "розумний" футбол, наразі не має достатньо гравців, у яких пас не є головною чеснотою От і виходить, що потрібно модернізувати гру під виконавців, але поки нічого хорошого... потужного не виходить!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
21.01.2024 в 11:19
Авжеж клуб, що вдосконавив тікі-таку... і надалі проповідує "розумний" футбол, наразі не має достатньо гравців, у яких пас не є головною чеснотою От і виходить, що потрібно модернізувати гру під виконавців, але поки нічого хорошого... потужного не виходить!
Ответить
0
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