Хави: Мы пытаемся воспроизвести что-то новое и сталкиваемся с критикой

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес перед игрой против "Бетиса" рассказал о ситуации внутри "Барсы":

"Мы пытаемся воспроизвести что-то новое и сталкиваемся с критикой. "Барселона" большой клуб, история - это все давит на нас. Мы осознаем уровень требований, но побед в команде не хватает", — сказал Хави.

Напомним, сегодня, 21 декабря, "Барселона" сыграет против "Бетиса" в 19:30. В настоящее время "Барса" занимает третье место, отставая от первого места Ла Лиги "Жироны" на восемь очков.