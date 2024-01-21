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Жирона – Севилья: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Оба представителя сборной Украины смогут сыграть сегодня

Жирона – Севилья: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 21 тура сойдутся лидер чемпионата Испании "Жирона" и команда, находящаяся в одном зачетном пункте от зоны вылета "Севилья". В старте каталонцев впервые за долгое время в чемпионате смогут сыграть бок о бок сразу два украинца: Артем Довбик и Виктор Цыганков. В последний раз они выходили в таком статусе еще 10 декабря против "Барселоны".

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Чемпионат Испании, 21 тур

21 января, 22:00. "Монтиливи" (Жирона)

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