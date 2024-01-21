Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жирона – Севилья: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Оба представителя сборной Украины смогут сыграть сегодня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 21 тура сойдутся лидер чемпионата Испании "Жирона" и команда, находящаяся в одном зачетном пункте от зоны вылета "Севилья". В старте каталонцев впервые за долгое время в чемпионате смогут сыграть бок о бок сразу два украинца: Артем Довбик и Виктор Цыганков. В последний раз они выходили в таком статусе еще 10 декабря против "Барселоны".
-
Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
Чемпионат Испании, 21 тур
21 января, 22:00. "Монтиливи" (Жирона)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Популярное сейчас
- Стало известно, какую зарплату Реал Мадрид предлагает Лунину
- Четыре клуба УПЛ остались без чемоданов по прибытии на сборы в Турцию
- Возвращение Зинченко, контракт Степаненко и фиаско Яремчука. Главные новости за 20 января
- Мадридский Реал хочет найти нового голкипера
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- "Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику