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Невероятный победный гол Аресо. Осасуна - Хетафе 3:2. Видео голов и обзор матча
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Фото: Осасуна
"Осасуна" в ярком поединке 21-го тура Ла Лиги побеждает "Хетафе" 3:2. В первом тайме все складывалось в пользу хозяев - они сумели забить дважды.
Но "Хетафе" "не опустило руки". Голы Майораля и Максимовича выровняли ситуацию и дали надежду на еще больший камбэк. И все могло бы быть если бы не бешеный удар защитника "Осасуны" Аресо на 80-ой минуте. Каким-то удивительным образом ему удалось переправить мяч в ворота, находясь почти у углового флажка.
Ла Лига. 21 тур
"Осасуна" - "Хетафе" 3:2
Голы: Гарсия 9, Муньос 31, Аресо 80 - Майораль 64, Максимович 68
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