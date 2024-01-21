Невероятный победный гол Аресо. Осасуна - Хетафе 3:2. Видео голов и обзор матча

"Осасуна" в ярком поединке 21-го тура Ла Лиги побеждает "Хетафе" 3:2. В первом тайме все складывалось в пользу хозяев - они сумели забить дважды.

Но "Хетафе" "не опустило руки". Голы Майораля и Максимовича выровняли ситуацию и дали надежду на еще больший камбэк. И все могло бы быть если бы не бешеный удар защитника "Осасуны" Аресо на 80-ой минуте. Каким-то удивительным образом ему удалось переправить мяч в ворота, находясь почти у углового флажка.

Ла Лига. 21 тур

"Осасуна" - "Хетафе" 3:2

Голы: Гарсия 9, Муньос 31, Аресо 80 - Майораль 64, Максимович 68