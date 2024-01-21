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Карло Анчелотти: Надеюсь, удастся проводить ротацию голкиперов
Наставник сливочных все еще надеется на Кепу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После сегодняшнего поединка между "Реалом" и "Альмерией", где хозяева победили благодаря голу на последних минутах, Карло Анчелотти дал интервью, в котором поделился мыслями относительно основного голкипера "сливочных":
"Кепа и Лунин счастливы и спокойны. Я все время с ними разговариваю. Я не привык проводить ротацию голкиперов. Но такая ситуация уже была - с Касильясом и Диего Лопесом. Тогда это было неплохо. Надеюсь, сейчас все будет так же".
Напомним, что в сегодняшнем поединке Кепа пропустил уже на 39-й секунде и получил
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