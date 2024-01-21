Карло Анчелотти: Надеюсь, удастся проводить ротацию голкиперов

После сегодняшнего поединка между "Реалом" и "Альмерией", где хозяева победили благодаря голу на последних минутах, Карло Анчелотти дал интервью, в котором поделился мыслями относительно основного голкипера "сливочных":

"Кепа и Лунин счастливы и спокойны. Я все время с ними разговариваю. Я не привык проводить ротацию голкиперов. Но такая ситуация уже была - с Касильясом и Диего Лопесом. Тогда это было неплохо. Надеюсь, сейчас все будет так же".