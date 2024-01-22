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Президент Ла Лиги: Большие клубы хотят, чтобы остальные жили на подачки

Испания
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Резкое высказывание от одного из главных противников Суперлиги

Президент Ла Лиги: Большие клубы хотят, чтобы остальные жили на подачки

Фото: twitter.com/LaLiga

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас настаивает, что не будет стоять в стороне, пока футболу грозят безмерные расходы и финансовые злоупотребления.

"Я не боюсь что-то говорить. Другим людям трудно выйти из зоны комфорта. Они говорят, что они благоразумны, но рассудительность может привести к трусости и опрометчивости, если вы не защищаете то, что вам нужно защищать".

Формат Суперлиги имеет очень малую возможность быть принятым клубами. Другими словами – ни одной. Новое предложение гораздо хуже того, которое большинство клубов и лег настаивали исключить. Это не будет поддержки клубов, и, на мой взгляд, было бы очень трудно это одобрить. Текущая система, несмотря на все ее недостатки, гораздо лучше и эффективнее того, что предлагает Суперлига.

Перес? Его цель состоит в том, чтобы большие клубы, богатые и имеющие наибольшие активы, могли управлять футболом в Европе, в то время как остальные - обычные вассалы, которые должны радоваться тому, что им дадут. Фундаментальные отличия, которые у меня есть с Флорентино, — это две совершенно противоположные модели профессионального футбола как на внутренней арене, так и в Европе. Между ними нет компромисса, они черные и белые, между ними нет серой зоны", - сказал футбольный чиновник.

Напомним, что в конце прошлого года Тебас был в четвертый раз избран президентом испанской Ла Лиги. Этот термин станет для него последним в этой должности.

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Источник:
marca.com
Опубликовал: Александр Бураков
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