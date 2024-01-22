Примера. Гранада — Атлетико 0:1. Мората возвращает Матрасников в ТОП-4

"Атлетико" победил на выезде в Ла Лиге впервые с 21 октября. Победа над "Реалом" в Кубке явно придала команде импульс.

"Гранаду" надо, скорее, хвалить сегодня — она очень старалась, играла организованно и могла претендовать на два гола в концовке, но Витсель и Эрмосо выносили мяч с линии ворот.

Другое дело, что даже против лучшей версии "Гранады" "Атлетико" создал достаточно для комфортной победы. Удар Гризманна в перекладину, выход на ворота Мораты, попытка Лино, отраженная Батальей, отмененный гол Сауля — все это было.

В итоге гол придумали те же, кто и всегда — Гризманн элегантно подал, а Мората головой завершил.

???????? Goal: Alvaro Morata | Granada 0-1 Atlético Madridpic.twitter.com/zuDPmpTOt8 — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 22, 2024

Для Альваро этот сезон получается одним из лучших в карьере. Он уже забил те же 13 голов в Ла Лиге, что и за весь предыдущий чемпионат.

И поскольку финальный натиск от "Гранады" (да, он был!) оборона "Матрасников" выдержала, то команда вернулась в ТОП-4, опередив "Атлетик" за дополнительными показателями — у обоих по 41 очку.

"Гранада", в свою очередь, с 11 очками идет 19-й, но и позитив у южан наконец появился. Зимние подписания из Южной Америки — вратарь Баталья, центрбек Мендес, вингер Аресо — мощно укрепили команду, и теперь она готова биться за выживание всерьез.

21-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Атлетико" - 0:1

Гол: Мората, 54

"Гранада": Баталья — Рикард Санчес (Пуэртас, 85), Мендес, Микель, Нева — Гумбау (Мелендо, 80), Серхио Руис, Вильяр — Сарагоса (Кальехон, 80), Бойе, Узуни (Аресо, 67)

"Атлетико": Облак — Савич, Витсель, Эрмосо — Молина, Льоренте (де Пауль, 46), Барриос (Хименес, 80), Сауль (Коке, 76), Рикельме (Самуэл Лино, 46) — Мората (Корреа, 76), Гризманн

Предупреждения: Бойе, 75, Баталья, 90+4 — Сауль, 72, Савич, 75