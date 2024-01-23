Барселона попытается подписать звездных игроков Манчестер Сити и Атлетико Мадрид летом

Сейчас еще открыто зимнее трансферное окно, но "Барселона" уже присматривается к трансферной компании летом. Каталонский гранд хочет подписать двух игроков: Жоау Канселу и Жоау Феликса.

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Клуб планирует выкупить футболистов у "Манчестер Сити" и мадридского "Атлетико". У обоих игроков контракт действует до конца этого сезона.

Но клубы Канселу и Феликса захотят получить значительную сумму, которая может быть не по карману "Барселоне" из-за определенных финансовых трудностей.