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Два клуба Ла Лиги хотят подписать хавбека Ман Сити
Барселона и Атлетико Мадрид попытаются подписать хавбека Ман Сити
Фото: twitter.com/LUFC
Сегодня, 17 января, "Барселона" и "Атлетико Мадрид" проявили интерес к хавбеку "Манчестер Сити" Калвину Филипсу.
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О заинтересованности испанских гигантов есть немного информации, но отмечается, что сам Филлипс предпочел бы переход в английский клуб, а не переезд за границу.
Калвин Филлипс в этом сезоне Премьер-лиги сыграл 4 матча и не отметился никакими результативными действиями. А в Лиге чемпионов он провел 4 матча и забил 1 гол.
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Источник:one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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