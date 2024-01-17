Два клуба Ла Лиги хотят подписать хавбека Ман Сити

Сегодня, 17 января, "Барселона" и "Атлетико Мадрид" проявили интерес к хавбеку "Манчестер Сити" Калвину Филипсу.

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О заинтересованности испанских гигантов есть немного информации, но отмечается, что сам Филлипс предпочел бы переход в английский клуб, а не переезд за границу.

Калвин Филлипс в этом сезоне Премьер-лиги сыграл 4 матча и не отметился никакими результативными действиями. А в Лиге чемпионов он провел 4 матча и забил 1 гол.