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Бенфика – Эшторил. АУДИО трансляция матча с участием Трубина

Испания
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Бенфика – Эшторил. АУДИО трансляция матча с участием Трубина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка "Мальорка" – "Жирона" и матча "Бенфика" – "Эшторил".

Читайте такжеДовбик поделился эмоциями после хет-трика в ворота Севильи

В 20:30 по киевскому времени начнется четвертьфинал Кубка Испании, а в 21:45 стартует полуфинал Кубка португальской лиги. Оформит ли хет-трик Артем Довбик? Добавит ли результативное действие Виктор Цыганков? А сможет ли сохранить свои ворота в неприкосновенности Анатолий Трубин? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция начнется в среду, 24 января – в 20:25 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Назар Черковский
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