  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти просит руководство Реала вернуть Карима Бензема
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти просит руководство Реала вернуть Карима Бензема

Испания
Обновлено

Главный тренер Реала хочет вернуть бывшего игрока

Анчелотти просит руководство Реала вернуть Карима Бензема

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Олимпик Лион" уже говорили с агентом нападающего Бензема о возможном трансфере. Но теперь к этому списку присоединился мадридский "Реал".

Тренер испанского клуба Карло Анчелотти обратился к руководству с просьбой вернуть Бензема в "Реал". Ему ответили, что пока это невозможно, но это может произойти, если Карим первый сделает шаг навстречу бывшей команде.

Бензема присоединился к "Реалу" в 2009 году из "Олимпик Лиона", а летом 2023 года покинул испанский клуб, присоединившись к "Аль Иттихад".

Читайте такжеАль-Иттихад вслед за Бензема хочет подписать еще одного игрока Реала
По теме
yellow-arrow
Ливерпуль все еще заинтересован в трансфере форварда Реал Сосьедад, после того, как он им отказал
yellow-arrow
Селтик отклонил предложение мадридского Атлетико по трансферу хавбека
yellow-arrow
Менди не намерен покидать Реал, несмотря на потенциальный приход Дэвиса
Карим Бензема Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости