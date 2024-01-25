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Анчелотти просит руководство Реала вернуть Карима Бензема
Главный тренер Реала хочет вернуть бывшего игрока
Фото: twitter.com/realmadrid
"Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Олимпик Лион" уже говорили с агентом нападающего Бензема о возможном трансфере. Но теперь к этому списку присоединился мадридский "Реал".
Тренер испанского клуба Карло Анчелотти обратился к руководству с просьбой вернуть Бензема в "Реал". Ему ответили, что пока это невозможно, но это может произойти, если Карим первый сделает шаг навстречу бывшей команде.
Бензема присоединился к "Реалу" в 2009 году из "Олимпик Лиона", а летом 2023 года покинул испанский клуб, присоединившись к "Аль Иттихад".
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