Анчелотти просит руководство Реала вернуть Карима Бензема

"Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Олимпик Лион" уже говорили с агентом нападающего Бензема о возможном трансфере. Но теперь к этому списку присоединился мадридский "Реал".

Тренер испанского клуба Карло Анчелотти обратился к руководству с просьбой вернуть Бензема в "Реал". Ему ответили, что пока это невозможно, но это может произойти, если Карим первый сделает шаг навстречу бывшей команде.

Бензема присоединился к "Реалу" в 2009 году из "Олимпик Лиона", а летом 2023 года покинул испанский клуб, присоединившись к "Аль Иттихад".