  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико 1:0 Севилья. Видео голов и обзор матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико 1:0 Севилья. Видео голов и обзор матча

Испания
Обновлено

Матрасники всё-таки дожали гостей

Атлетико 1:0 Севилья. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Атлетико" одержал минимальную победу над "Севильей" в рамках четвертьфинала Кубка короля.

Подопечные Симеоне доминировали на протяжении всего матча, но поразить ворота гостей удалось только однажды. Сделал это приобретенный в прошлом году у "Барселоны" Мемфис Депай на 79-й минуте.

Таким образом, в полуфиналах Кубка в этом году сыграют "Атлетико", "Атлетик", "Реал Сосьедад" и "Мальорка".

1/4 финала Кубка короля. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Севилья" - 1:0

Гол: Депай, 79

По теме
yellow-arrow
Симеоне: Мне повезло, что игроки понимают мои задумки
yellow-arrow
Кубок короля. Атлетико — Севилья 1:0. Даже автобус не помог
yellow-arrow
Бражко: Жирона? Хотел бы, конечно, там играть
Атлетико (Мадрид) Кубок Испании
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости