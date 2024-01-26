Атлетико 1:0 Севилья. Видео голов и обзор матча

Мадридский "Атлетико" одержал минимальную победу над "Севильей" в рамках четвертьфинала Кубка короля.

Подопечные Симеоне доминировали на протяжении всего матча, но поразить ворота гостей удалось только однажды. Сделал это приобретенный в прошлом году у "Барселоны" Мемфис Депай на 79-й минуте.

Таким образом, в полуфиналах Кубка в этом году сыграют "Атлетико", "Атлетик", "Реал Сосьедад" и "Мальорка".

1/4 финала Кубка короля. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Севилья" - 1:0

Гол: Депай, 79