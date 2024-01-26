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Атлетико 1:0 Севилья. Видео голов и обзор матча
Матрасники всё-таки дожали гостей
Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" одержал минимальную победу над "Севильей" в рамках четвертьфинала Кубка короля.
Подопечные Симеоне доминировали на протяжении всего матча, но поразить ворота гостей удалось только однажды. Сделал это приобретенный в прошлом году у "Барселоны" Мемфис Депай на 79-й минуте.
Таким образом, в полуфиналах Кубка в этом году сыграют "Атлетико", "Атлетик", "Реал Сосьедад" и "Мальорка".
1/4 финала Кубка короля. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Севилья" - 1:0
Гол: Депай, 79
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